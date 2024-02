Studie: Amazonskému pralesu hrozí, že bude do roku 2050 nenávratně poškozen

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Diogo Melo / Flickr.com Nyní je vykácených 15 procent Amazonie a 17 procent je znehodnocených lidskou činností. Dalších 38 procent pralesa může být oslabených kvůli dlouhotrvajícímu suchu za poslední desetiletí, uvedla studie.

Zhruba polovinu amazonského pralesa v Brazílii by do roku 2050 mohly zasáhnout nenávratné změny, které jej navždy poškodí. Informoval o tom server The Guardian s odkazem na studii publikovanou v odborném časopise Nature, podle které již Amazonie překročila bezpečnou hranici kvůli nedostatku vody, odlesňování i klimatu. To by mohlo ovlivnit celý ekosystém.

Hlavní autor výzkumu Bernardo Flores uvedl, že ho výsledky překvapily. Prales se podle něj už stával slabším a homogennějším. "Do roku 2050 se to výrazně zrychlí. Musíme na to reagovat hned. Jakmile překročíme bod zvratu, ztratíme kontrolu nad tím, jak se bude systém chovat," uvedl Flores. Reakce má podle něj vyžadovat mezinárodní opatření, protože ani lokální zastavení odlesňování by nezabránilo kolapsu bez globálního snížení emisí oxidu uhličitého.

Nová studie odhaduje, že deset až 47 procent amazonských lesů bude vystaveno složitým podmínkám, které mohou vyvolat změny v celém ekosystému a mít nepříznivý dominový efekt na regionální klima.

Nyní je vykácených 15 procent Amazonie a 17 procent je znehodnocených lidskou činností. Dalších 38 procent pralesa může být oslabených kvůli dlouhotrvajícímu suchu za poslední desetiletí, uvedla studie.

Teploty v období sucha jsou v centrální a jižní části Amazonie o dva stupně Celsia vyšší než před 40 lety. Modely předpokládají, že do roku 2050 počet suchých dnů stoupne o deset až 30 dnů a roční maximální teploty mohou vzrůst až o čtyři stupně Celsia. To vystaví oblast i místní obyvatele nesnesitelnému horku a sníží produktivitu lesů, tvrdí výzkum.

"Musíme počítat s tím, že se věci budou dít dříve, než jsme předpokládali. Je nutné k tomu přistupovat velmi obezřetně a co nejrychleji dosáhnout čistých nulových emisí a čistého nulového odlesňování. Je třeba to udělat hned. Pokud bychom o Amazonii přišli, bylo by to pro lidstvo problematické," poznamenal Flores.

