Studie: Česko v EU dál výrazně zaostává ve využívání solární a větrné energie
"Přestože výroba ze solární energie v roce 2025 vzrostla přibližně o 0,8 TWh, meziroční nárůst jejího podílu byl nižší než v roce 2024. To je znepokojivé, protože Česko má stále značný nevyužitý solární potenciál a zůstává pod průměrem EU ve využívání obnovitelných zdrojů," uvedla analytička think-tanku Ember Tatiana Mindeková.
Bez obnovení tempa růstu podle ní hrozí, že dosavadní pokrok nepovede k hlubší proměně energetického mixu. "Česko v transformaci energetiky zůstane pozadu za vývojem v EU," varovala Mindeková.
Ještě výrazněji ČR zaostává ve využití větrné energie. Její podíl na tuzemské výrobě dlouhodobě stagnuje kolem jednoho procenta. Průměr v EU přitom loni činil skoro 17 procent.
Kombinace větru i slunce je přitom podle analýzy velmi účinná. "Když na jaře 2025 foukal slabý vítr, solární elektrárny to vykompenzovaly – a podíl obnovitelných zdrojů v EU zůstal stabilní. Česko ale tuto pojistku nemá. Máme jen fotovoltaiku – zatímco větrná energetika u nás stagnuje. Přitom právě vítr je klíčem k levnější elektřině," uvedl Jiří Beranovský z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).
V Evropě podle analýzy podíl větrné a solární energie neustále stoupá. Například výroba ze slunce vzrostla čtvrtý rok po sobě o více než pětinu. Loni fotovoltaiky vyrobily dohromady 13 procent elektřiny v EU. Podle studie tak překonaly podíl uhlí nebo vodní energetiky. Meziroční nárůst výroby z fotovoltaik přitom zaznamenaly všechny země EU. Obnovitelné zdroje celkově pak měly podíl na výrobě ve výši 48 procent. Naopak využití uhlí pokračovalo v poklesu a v roce 2025 se jeho podíl snížil pod deset procent, dosud nejméně.
