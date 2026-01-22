https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studie-cesko-v-eu-dal-vyrazne-zaostava-ve-vyuzivani-solarni-a-vetrne-energie
Studie: Česko v EU dál výrazně zaostává ve využívání solární a větrné energie

22.1.2026 09:01 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Česko dál v EU výrazně zaostává za většinou států ve využívání solární a větrné energie. Zatímco v unii měla výroba elektřiny ze slunce a větru loni podíl dohromady 30 procent a poprvé překonala zastoupení fosilních zdrojů, v ČR tento podíl činil 6,6 procenta. Tempo růstu podílu solárů v Česku v poslední době zpomaluje, ještě horší je situace u větrné energetiky. Vyplývá to z analýzy institutu Ember, kterou má ČTK k dispozici.
 
Výroba elektřiny ze slunce loni v Česku vzrostla na 4,4 terawatthodiny (TWh), v roce 2020 to bylo 2,3 TWh. Podíl fotovoltaických elektráren na produkci se sice za posledních pět let více než zdvojnásobil na loňských šest procent, tempo růstu ovšem podle analýzy v poslední době uvadá.

"Přestože výroba ze solární energie v roce 2025 vzrostla přibližně o 0,8 TWh, meziroční nárůst jejího podílu byl nižší než v roce 2024. To je znepokojivé, protože Česko má stále značný nevyužitý solární potenciál a zůstává pod průměrem EU ve využívání obnovitelných zdrojů," uvedla analytička think-tanku Ember Tatiana Mindeková.

Bez obnovení tempa růstu podle ní hrozí, že dosavadní pokrok nepovede k hlubší proměně energetického mixu. "Česko v transformaci energetiky zůstane pozadu za vývojem v EU," varovala Mindeková.

Ještě výrazněji ČR zaostává ve využití větrné energie. Její podíl na tuzemské výrobě dlouhodobě stagnuje kolem jednoho procenta. Průměr v EU přitom loni činil skoro 17 procent.

Kombinace větru i slunce je přitom podle analýzy velmi účinná. "Když na jaře 2025 foukal slabý vítr, solární elektrárny to vykompenzovaly – a podíl obnovitelných zdrojů v EU zůstal stabilní. Česko ale tuto pojistku nemá. Máme jen fotovoltaiku – zatímco větrná energetika u nás stagnuje. Přitom právě vítr je klíčem k levnější elektřině," uvedl Jiří Beranovský z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).

V Evropě podle analýzy podíl větrné a solární energie neustále stoupá. Například výroba ze slunce vzrostla čtvrtý rok po sobě o více než pětinu. Loni fotovoltaiky vyrobily dohromady 13 procent elektřiny v EU. Podle studie tak překonaly podíl uhlí nebo vodní energetiky. Meziroční nárůst výroby z fotovoltaik přitom zaznamenaly všechny země EU. Obnovitelné zdroje celkově pak měly podíl na výrobě ve výši 48 procent. Naopak využití uhlí pokračovalo v poklesu a v roce 2025 se jeho podíl snížil pod deset procent, dosud nejméně.

