Do konce století kvůli suchu výrazně klesne světová produkce lanýžů

Karel Zvářal 28.1.2022 11:22 Reaguje na Jarka O.

Jaroslave (jak by řekl Sváťa Svoloč), o to tady jde! My nojstále pokukukejem po cizině, ale že doma máme poklad, to si (ve své skromné "malosti") neumíme přiznat. Venku akorát se zmůžou na to (jinak bezkonkurenční pívo), ale česká kuchyně jako celek nemá chybu!



Stejné je to v arboristice, kdy sem nýmandi neustále cpou "exoty", ale silně pochybuji, že v zemi sakur vysazují lípy, duby zimní aj. naše dřeviny. V tomto bychom měli být autochtonní, a nesnažit se lézt mezi půlky tam, kde to způsobí akorát pobavení...

