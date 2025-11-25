https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studie-geny-samic-kukacek-urcuji-barvu-vajec-otcove-ovlivnuji-skvrnitost
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Studie: Geny samic kukaček určují barvu vajec, otcové ovlivňují skvrnitost

25.11.2025 09:56 (ČTK)
Kukačka obecná.
Foto | Ron Knight / Flickr.com
Podkladovou barvu vajec u kukačky obecné určují geny děděné výhradně po samicích, zatímco u příbuzné kukačky východní mohou do tvorby skvrnitosti zasahovat i geny otcovské. Vyplývá to z nové mezinárodní studie, na které se podíleli také vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR (ÚBO AV ČR).
 
Výzkumný tým z Ústavu Maxe Plancka pro biologickou inteligenci, Mnichovské univerzity a z ÚBO AV ČR analyzoval genomy téměř 300 kukaček obecných z 11 ras od Velké Británie po Kamčatku. Studie ukázala, že podkladovou barvu vajec určuje mitochondriální DNA a pohlavní chromozom W, tedy části genetické informace děděné po mateřské linii. U kukačky východní ovlivňují skvrnitost vajec také geny zděděné po otcích.

"Pracovali jsme s bezprecedentně rozsáhlým souborem: šlo o stovky jedinců z 11 ras a celokontinentální pokrytí. To nám umožnilo oddělit vliv genů zděděných pouze po mateřské linii od genů zděděných od obou pohlaví," uvedl spoluautor studie z ÚBO AV ČR Michal Šulc.

Kukačka obecná je hnízdní parazit, který klade svá vejce do hnízd jiných pěvců a spoléhá na to, že hostitel podvržené vejce neodhalí. Každá samice snáší po celý život stejný typ vejce a specializuje se na konkrétního hostitele, v Česku zejména na rákosníky. Mateřsky vázaná dědičnost podkladové barvy umožňuje udržet tuto specializaci napříč generacemi, i když se samci páří se samicemi různých ras.

"Pro kukačku je dokonalé napodobení vajec hostitele naprosto klíčové. Náš výzkum potvrzuje, že příroda pojistila podkladovou barvu přes samičí linii, zatímco prostor pro variabilitu zajišťují geny otcovské," doplnil Marcel Honza z ÚBO AV ČR. "Výsledek naší studie vysvětluje starou záhadu, proč má kukačka obecná, ačkoli se jedná o jeden ptačí druh, tak rozmanitě zbarvená vejce," dodal Šulc.

Pro hostitele je podkladová barva hlavním vodítkem k odhalení podvrženého vejce, skvrnitost pak jemně dolaďuje mimikry. "Podkladová barva je základní klíč, který musí sedět. Skvrnitost je pak jemné ladění. Dává smysl, že evoluce ponechala prostor pro drobné odchylky, které mohou napomáhat přizpůsobování se různým hostitelům," uvedl Petr Procházka z ÚBO AV ČR.

