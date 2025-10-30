https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studie-tvrdi-ze-chobotnice-vyuzivaji-sva-chapadla-k-ruznym-cinnostem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Studie tvrdí, že chobotnice využívají svá chapadla k různým činnostem

30.10.2025 12:38 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Chobotnice nepoužívají všech osm chapadel stejně, ale některá z nich upřednostňují pro určité činnosti. Tvrdí to výzkumný tým pod vedením mořské bioložky Chelsea Benniceové z univerzity v Boca Raton. Výsledky výzkumu zveřejnil odborný časopis Scientific Reports, píše agentura DPA.
 
Chobotnice používají přední chapadla častěji k prozkoumávání, zatímco zadní spíše k pohybu. Celkově zvířata využívala přední čtyři chapadla v 64 procentech zkoumaných případů, zadní pouze v 36 procentech.

Zadní chapadla používaly chobotnice pro dva různé způsoby pohybu, při jednom z nich jedno z chapadel klouže jako dopravní pás pod tělem chobotnice po mořském dně, a při druhém způsobu pohybu je jedno chapadlo nataženo svisle dolů a tělo nadzvedává, což připomíná chůzi na chůdách.

Pro studii tým vyhodnotil 25 videoklipů chobotnic žijících volně v Atlantiku a Karibiku, které byly natočeny v letech 2007 až 2015. Na videích je zaznamenána chobotnice pobřežní (Octopus vulgaris) a blízce příbuzné druhy Octopus insularis a Octopus americanus.

Celkem bylo analyzováno 15 různých typů chování. Kromě toho vědci zaznamenali dvanáct různých pohybů chapadel. Podle výzkumníků patří tyto výsledky k prvním, které dokazují specifické využití jednotlivých chapadel u chobotnic podle konkrétních činností. Podobné chování bylo dosud dobře známo pouze u primátů, hlodavců a ryb.

