zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
AI pomáhá vědcům odhalovat parazitická vejce nakladená do cizích hnízd

1.12.2025 09:49 (ČTK)
Model vznikl na základě snůšek vlaštovčích hnízd, u nichž už vědci tento jev popsali.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR vyvinuli ve spolupráci s anglickým kolegy model strojového učení, který jim pomáhá rozpoznávat takzvaná parazitická vejce nakladená v hnízdech. Při rozpoznání vejce, které do hnízda nepatří, dosahuje model, který pracuje s fotografiemi, 97 procent úspěšnosti, zatímco lidé je dokázali rozeznat v 87 procentech případů. Ústav o tom informoval v tiskové zprávě.
 
Nejznámějším příkladem takzvaného hnízdního parazitismu, kdy pták klade svá vejce do cizích hnízd a nechává tak péči o svá mláďata jiným, je kukačka obecná. Ta svá vejce klade do hnízd jiných druhů ptáků. Mnohem méně prozkoumaný je ale tento jev uvnitř stejného druhu. Vědci jej znají například od některých druhů kachen, vrabců nebo špačků.

"Zatímco kukaččí vejce se na první pohled často liší od vajec hostitele, odhalit parazitické vejce v hnízdě stejného druhu je mnohem obtížnější, protože se od ostatních odlišuje jen minimálně. Nová studie ukázala, že i zkušení ornitologové se při vizuální identifikaci parazitických vajec často mýlí. Dosavadní výzkumy proto spoléhaly především na genetické testy, které sice poskytují spolehlivé výsledky, ale jsou finančně a časově náročné. I to je důvod, proč zůstává vnitrodruhový hnízdní parazitismus dosud poměrně málo prozkoumanou strategií," uvedl hlavní autor studie Michal Šulc.

Model vznikl na základě snůšek vlaštovčích hnízd, u nichž už vědci tento jev popsali. "Pro jeho vytvoření jsme použili data o vzhledu 270 vlaštovčích vajec od 54 různých samic a zohlednili jsme všechny hlavní znaky vajec – velikost, tvar, zbarvení i skvrnitost. Na základě těchto informací se model nejprve naučil rozlišovat, jak podobná si jsou vejce snesená jednou samicí, a jak se naopak vejce liší mezi různými samicemi. Následně jsme vytvořili téměř 2000 'uměle parazitovaných' hnízd, abychom otestovali přesnost modelu při určování cizího vejce," dodal Michal Šulc.

Model i návod k jeho použití jsou volně dostupné a vědci doufají, že usnadní budoucí výzkum hnízdního parazitismu u ptáků.

Pražská EVVOluce

