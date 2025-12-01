AI pomáhá vědcům odhalovat parazitická vejce nakladená do cizích hnízd
"Zatímco kukaččí vejce se na první pohled často liší od vajec hostitele, odhalit parazitické vejce v hnízdě stejného druhu je mnohem obtížnější, protože se od ostatních odlišuje jen minimálně. Nová studie ukázala, že i zkušení ornitologové se při vizuální identifikaci parazitických vajec často mýlí. Dosavadní výzkumy proto spoléhaly především na genetické testy, které sice poskytují spolehlivé výsledky, ale jsou finančně a časově náročné. I to je důvod, proč zůstává vnitrodruhový hnízdní parazitismus dosud poměrně málo prozkoumanou strategií," uvedl hlavní autor studie Michal Šulc.
Model vznikl na základě snůšek vlaštovčích hnízd, u nichž už vědci tento jev popsali. "Pro jeho vytvoření jsme použili data o vzhledu 270 vlaštovčích vajec od 54 různých samic a zohlednili jsme všechny hlavní znaky vajec – velikost, tvar, zbarvení i skvrnitost. Na základě těchto informací se model nejprve naučil rozlišovat, jak podobná si jsou vejce snesená jednou samicí, a jak se naopak vejce liší mezi různými samicemi. Následně jsme vytvořili téměř 2000 'uměle parazitovaných' hnízd, abychom otestovali přesnost modelu při určování cizího vejce," dodal Michal Šulc.
Model i návod k jeho použití jsou volně dostupné a vědci doufají, že usnadní budoucí výzkum hnízdního parazitismu u ptáků.
