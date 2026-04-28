Studie: Menší pole mohou snížit počet hrabošů v krajině i škody na úrodě
Vědci zjistili, že například zmenšení průměrné velikosti pole z 18 hektarů na 13 hektarů vede k poklesu průměrné populace hraboše polního zhruba o osm procent, při zmenšení z deseti na pět hektarů pak asi o 15 procent. To se promítá do menších ztrát na úrodě i nižších nákladů na ochranu porostů. "Z naší práce vyplývá, že změna struktury polí může představovat jeden z dlouhodobě udržitelných nástrojů ochrany úrody. Menší pole zároveň přispívají k větší rozmanitosti prostředí, podporují přirozené predátory hrabošů a zvyšují stabilitu ekosystému," uvedl Emil Tkadlec z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty UP.
Výzkumníci vycházeli z dat sbíraných v letech 2015 až 2021 ve 22 okresech České republiky. Každoročně sledovali více než 200 polí s pícninami, přičemž měření provedli dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Do analýzy zahrnuli porosty vojtěšky, jejích směsí s trávou i jetel. Počet hrabošů odhadovali nepřímo podle počtu aktivních nor na hektar, které zaznamenávali na vybraných úsecích polí a následně přepočítávali. Velikost polí určovali pomocí satelitních dat s vysokou přesností. Celkem tak získali přes 3000 měření, z nichž zhruba 2500 využili pro finální analýzu.
Populace hrabošů na tuzemských polích v březnu klesla, průměrný počet používaných východů z nor se snížil na 382 na hektar z únorových 531. V březnu se ale snižuje práh škodlivosti na 50 používaných východů ve všech plodinách, takže nyní je tento limit překročený téměř osmkrát. Riziko pro plodiny je tak podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského značné. Ústav proto opětovně povolil použití rodenticidů Stutox II a Ratron GW k hubení hrabošů. Český svaz ochránců přírody toto rozhodnutí kritizoval.
