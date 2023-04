Studie: Vypnutím německých jaderných elektráren se do vzduchu dostane více CO2

Anyr 14.4.2023 20:49

"S vysokou pravděpodobností (???) lze předpokládat, že ztráty jaderné energie budou v krátkodobém (!!!!!!!!!!!) horizontu kompenzovány větší výrobou elektřiny z uhlí a větším množstvím elektřiny z plynových elektráren." - to jedno slovo je celkem podstatné, že.

Fyzik tím myslel co? Týden, měsíc, rok, deset let, padesát let...?

A taky začátek toho celého - ono "s vysokou pravděpodobností" - to je trochu úsměvné :)



S argumentací Němců lze zcela souhlasit, protože to jsou jasná fakta, snadno doložitelná (i dohledatelná). K tomu připočtu jaderný odpad, možnou katastrofu způsobenou různými faktory... ne, prostě ne. Taky jsem byl na začátku zastáncem jádra, ale do dnešního světa - v této podobě - nepatří.

Slunce, voda, vítr, biomasa, magnetismus, geotermální zdroje... příroda všude kolem nás energií překypuje. Na nás je udělat vše pro to, abychom se s ní, pokorně a s úctou, naučili zacházet. Dřevo, ropa, plyn, uhlí, potažmo i ten atom, to mají být jen přechodné nouzovky, záchytné body, na cestě k ideálnímu řešení.

