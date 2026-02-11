Sucha v Keni ohrožují životy milionů lidí, nejvíce se hlad podepsal na zvířatech
Ztráty hospodářských zvířat jsou srovnatelné se ztrátami z období mezi lety 2020 až 2023, kdy v celém regionu od Keni až po části Etiopie a Somálska podle AP uhynuly miliony zvířat.
V některých částech Afrického rohu již čtyřikrát za sebou nepřišlo očekávané období dešťů. Hlavním důvodem jsou podle odborníků klimatické změny. Sucha jsou v dnešní době delší, intenzivnější a závažnější než v minulosti.
To vše má devastující dopad na Afričany, jejichž hlavním ekonomickým příjmem je zemědělství, které však závisí na dešťových srážkách. Kvůli tomu jsou obyvatelé zranitelní vůči extrémním povětrnostním podmínkám. Mnozí zemědělci podle AP tvrdí, že rostoucí teploty znemožňují pastvu dobytka a ničí jejich úrodu.
Hlad způsobený obdobím sucha se šíří dál do Somálska, Tanzanie a Ugandy, kde mnoho lidí ohrožují podobné povětrnostní podmínky a nedostatek vody, uvedla na konci ledna WHO.
Období dešťů bylo od října do prosince minulého roku jedním z nejsušších, jaké kdy v zemi bylo zaznamenáno, uvedla WHO. Vzhledem k tomu, že deště byly kratší než obvykle, byly některé části východní Keni nejsušší za toto období od roku 1981. Podle národní agentury pro zvládání katastrof (NDMA) trpí v Keni suchem asi deset okresů.
Podle OSN se Afrika podílí pouze třemi až čtyřmi procenty na globálních emisích, přesto patří mezi nejzranitelnější regiony vůči dopadům klimatických změn. Záplavy a předchozí krize, například cyklony v jižní Africe, způsobily v převážně chudých zemích škody za stovky milionů až miliardy dolarů. Kontinent proto vyzval bohatší země, aby mu více pomohly při zvládání klimatických katastrof.
