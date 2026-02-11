https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sucha-v-keni-ohrozuji-zivoty-milionu-lidi-nejvice-se-hlad-podepsal-na-zviratech
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sucha v Keni ohrožují životy milionů lidí, nejvíce se hlad podepsal na zvířatech

11.2.2026 11:23 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Colin Crowley / Flickr
V Keni kvůli dlouhodobému suchu trpí hlady více než dva miliony lidí. Nejhůře zasaženy jsou komunity závislé na chovu dobytka. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO).
 
Nejpostiženější je oblast Mandera na severovýchodě země u hranic se Somálskem, kde komunity závislé na chovu dobytka trpí tím, že celá jejich stáda jsou kvůli hladu vyhublá a rychle vymírají.

Ztráty hospodářských zvířat jsou srovnatelné se ztrátami z období mezi lety 2020 až 2023, kdy v celém regionu od Keni až po části Etiopie a Somálska podle AP uhynuly miliony zvířat.

V některých částech Afrického rohu již čtyřikrát za sebou nepřišlo očekávané období dešťů. Hlavním důvodem jsou podle odborníků klimatické změny. Sucha jsou v dnešní době delší, intenzivnější a závažnější než v minulosti.

To vše má devastující dopad na Afričany, jejichž hlavním ekonomickým příjmem je zemědělství, které však závisí na dešťových srážkách. Kvůli tomu jsou obyvatelé zranitelní vůči extrémním povětrnostním podmínkám. Mnozí zemědělci podle AP tvrdí, že rostoucí teploty znemožňují pastvu dobytka a ničí jejich úrodu.

Hlad způsobený obdobím sucha se šíří dál do Somálska, Tanzanie a Ugandy, kde mnoho lidí ohrožují podobné povětrnostní podmínky a nedostatek vody, uvedla na konci ledna WHO.

Období dešťů bylo od října do prosince minulého roku jedním z nejsušších, jaké kdy v zemi bylo zaznamenáno, uvedla WHO. Vzhledem k tomu, že deště byly kratší než obvykle, byly některé části východní Keni nejsušší za toto období od roku 1981. Podle národní agentury pro zvládání katastrof (NDMA) trpí v Keni suchem asi deset okresů.

Podle OSN se Afrika podílí pouze třemi až čtyřmi procenty na globálních emisích, přesto patří mezi nejzranitelnější regiony vůči dopadům klimatických změn. Záplavy a předchozí krize, například cyklony v jižní Africe, způsobily v převážně chudých zemích škody za stovky milionů až miliardy dolarů. Kontinent proto vyzval bohatší země, aby mu více pomohly při zvládání klimatických katastrof.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Komíny Foto: Depositphotos Kompenzace nepřímých nákladů firem na emise se rozšíří ještě letos, řekl Havlíček Těžký průmysl v Rumunsku Foto: Depositphotos Europoslanci schválili snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990 Vanuatu Foto: Rob_Wood Flickr Klimatické změny ohrožují úvěrové ratingy desítek zemí, varují analýzy

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist