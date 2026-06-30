Sucho ohrožuje menší rybníky na Pardubicku, některé mohou v budoucnu zaniknout
Nejohroženější jsou menší rybníky, které nejsou napájené z řek nebo jiných větších vodních zdrojů. Březinský rybník je u chatové oblasti a kromě chovu plnil i rekreační funkci. "Volali nám chataři, že by nám chtěli pomoct. Byli zvyklí mít kolem vodu a koukat se na ni. Mysleli si, že vodu vypouštíme. To ale není pravda. Když neprší, rybník prostě vysychá," řekl Vondrka.
Nedostatek vody se projevil už během zimy a jara. V některých rybnících chyběla polovina až tři čtvrtiny obvyklého objemu vody. Pokud se situace nezlepší, budou muset rybáři některé rybníky vypustit a vylovit už v červenci, tedy výrazně dříve, než bývá obvyklé, řekl Vondrka.
Největší komplikace přináší sucho při odchovu mladých ryb. Právě plůdek a násady v menších a středních rybnících jsou nejzranitelnější. Aby ryby přežily, nejspíš je rybáři převezou do větších rybníků s dostatkem vody. Takové řešení znamená vyšší náklady, více práce a také nižší přírůstky, protože část produkční sezony je nutné obětovat záchraně ryb, řekl Vondrka.
Produkce tržních ryb není podle Vondrky zatím výrazně ohrožena. Společnost je chová ve větších rybnících, kde je vody dostatek. Mnohem větší obavy ale má z příštích let. Kvůli nedostatku vody může být na jaře málo plůdků a rybích násad. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že chovatelé si mladé ryby raději ponechávají pro vlastní chovy a omezují jejich prodej.
Vysoké teploty ohrožují jen některé ryby. Zatímco kapr zvládá i vodu teplejší než 30 stupňů Celsia, dravé ryby jsou mnohem citlivější. "Už jsme přišli o nějaké okouny, zaznamenali úhyny štik. Dravci potřebují chladnější vodu," řekl Vondrka.
Naopak chov pstruhů rybáře z Bohdanče překvapil. Přestože literatura uvádí, že teplota kolem 25 stupňů Celsia je pro pstruhy kritická, ryby podle Vondrky zatím přežívají. "Některé kusy sice uhynuly, ale většina stále žije. Musíme ale intenzivně provzdušňovat vodu," řekl Vondrka. Díky dostatečnému okysličování se zatím daří zabránit kyslíkovému deficitu.
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