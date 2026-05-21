Šumperk řeší krádež dřeva v městských lesích, padlo již trestní oznámení
"Mohu potvrdit, že jsme přijali trestní oznámení týkající se nesrovnalostí hospodaření s dřevní hmotou v městských lesích. Danou věcí se zabýváme, případ prověřujeme a s ohledem na probíhající úkony trestního řízení nebudeme bližší informace zveřejňovat," řekla ČTK mluvčí policie.
Město uvedlo, že valná hromada ve spolupráci se správní radou a vedením společnosti PMŠ připravuje také další kontrolní opatření, která mají do budoucna přispět k omezení rizika vzniku podobných situací. "Kontrola půjde více do hloubky, i časově. S policií jsme se domluvili, že nebudeme k tomu nyní sdělovat žádné další informace," řekl dnes ČTK starosta Šumperka Miroslav Adámek (ANO). Doplnil, že odpovědnost za situaci zatím nikdo nevyvozuje. "Tohle se neděje. Na radě, která je valnou hromadou, nás však zajímalo nastavení kontrolních mechanismů, aby se případně tyto situace nemohly opakovat," doplnil starosta.
Policie řešila trestní oznámení ze strany PMŠ již také v roce 2015, kdy vedení podniků podezíralo jednoho ze svých již bývalých zaměstnanců ze zpronevěry peněz. Trestní oznámení podali zástupci podniku na základě výsledku auditu hospodaření společnosti, stalo se tak po obměně představenstva.
Společnost PMŠ byla založena jako akciová společnost v roce 1996 kvůli zajišťování hospodářské činnosti města Šumperka. Do poloviny roku 2018 vykonávala také činnosti spojené s komunálními službami a údržbou zeleně. V současnosti je jejím hlavním předmětem činnosti správa a údržba nemovitého a movitého majetku a investiční akce, které se správou a údržbou majetku souvisejí.
