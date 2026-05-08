Plzeňský kraj má po jihu Čech druhou největší výměru lesů i travních porostů
Největší plocha orné půdy ze všech krajů je ve středních Čechách, kde je na 532 600 hektarech. Pátý Plzeňský kraj ji má na rozloze 247 200 hektarů. "Nejvíce rozsáhlá území lesů (382 000 ha) a trvalých travních porostů (175 000 ha) jsou v Jihočeském kraji. V našem regionu se nachází druhá největší výměra lesů (309 700 ha) i trvalých travních porostů (114 500 ha)," uvedla vedoucí.
Dvě třetiny zemědělského fondu v Plzeňském kraji tvoří orná půda. "Stěžejní plochy, kde se pravidelně pěstují různé plodiny, jsou v okolí Boru, Plzně, Horšovského Týna, Klatov a Manětína. Za posledních deset let se podíl orné půdy v kraji snížil o 1,5 procentního bodu, tedy o 6319 hektarů ve prospěch hlavně travních porostů, ale i zahrad," uvedla Křížová. Za poslední rok klesla plocha orné půdy o 347 hektarů. Rozloha travních porostů vzrostla téměř o 4000 hektarů, jejich podíl přesáhl 30 procent zemědělské půdy. Kromě nich se na poklesu orné půdy podílelo i zalesňování. Výměra lesů tvořila z nezemědělské půdy 80 procent, za deset let jejich plocha vzrostla o 1220 hektarů, za rok o 176 hektarů. Lesy jsou hlavně na Šumavě, v Českém lese, Brdech a na Křivoklátsku.
Nejvyšší podíl orné půdy z celkové výměry okresu mají Plzeň-jih (41 procent) a Plzeň-sever (40 pct). Ve všech sedmi okresech meziročně klesla plocha orné půdy kromě Tachovska, kde se zvětšila o 58 hektarů.
Nejlesnatějšími okresy kraje jsou Rokycany (49 pct), Tachov a Klatovy, shodně po 44 procenty z celkové výměry. "Meziročně se rozšířila plocha lesních pozemků ve všech okresech, především na Klatovsku, kde vzrostla o 86 hektarů," uvedla Křížová.
Podíl zastavěných ploch tvoří 1,3 procenta výměry kraje, nejvyšší urbanizace je v Plzni-městě. Zahrady měli lidé na více než 13.000 hektarech a meziročně se zvětšily o 199 hektarů.
reklama