Objem smrkového dříví napadeného kůrovci klesá pátým rokem. Pozornost je třeba věnovat i dalším dřevinám
Situace na smrku zůstává již řadu let stabilní a hlavním původcem škod je lýkožrout smrkový, který je často promísen s lýkožroutem severským a ve svrchních partiích kmene i lýkožroutem lesklým. Mnohem pestřejší je druhová skladba podkorního a dřevokazného hmyzu na borovici. Na Moravě převažuje lýkožrout vrcholkový, v Čechách se přidává i krasec borový a pilořitka Sirex noctilio.
Objevují se i noví škůdci. „V posledních dvou letech se významně šíří lýkožrout protáhlý. Tento dříve v Čechách neznámý druh vloni představoval dokonce hlavního kůrovce na borovici a na mnoha místech díky časnějšímu nástupu jarního rojení vytlačil ze spodních partií kmene se silnou borkou lýkožrouta borového. V důsledku nedostatku jiného vhodného materiálu tak bylo na mnoha místech možné pozorovat zcela netypické napadení tímto druhem v porostech ve věku 20 až 40 let,“ uvádí Petr Doležal, vedoucí Lesní ochranné služby.
V roce 2025 bylo evidováno cca 26 tis. m3 vytěženého borového kůrovcového dříví, ovšem skutečné napadení borovice podkorním hmyzem je výrazně vyšší, neboť k těžbě souší dochází mnohdy i s několikaletým zpožděním.
Další dřevinou, u níž napadení podkorním hmyzem meziročně vzrostlo, je jedle bělokorá. Objem vytěženého dříví dosáhl v roce 2025 celkem 7,6 tis. m3 (v roce 2024 cca 5,6 tis. m3). Na napadení se podíleli zástupci kůrovců rodu Pityokteines, zejména lýkožrout prostřední a smoláci rodu Pissodes, především smolák jedlový. Vzhledem k dlouhé době mezi napadením a barevnými změnami jehlic (často i 6 měsíců) dochází navíc v mnoha případech k těžbě již zcela opuštěných stromů.
Za zmínku stojí i silný výskyt houbových patogenů v roce 2025. Množství dříví napadeného václavkami dosáhlo téměř čtvrtiny objemu smrkového kůrovcového dříví. Lesníci se častěji potýkali s listovými skvrnitostmi, z nichž nejvýznamnější představovaly sypavky na borovicích a padlí dubové. Bez výhledu na zlepšení situace pokračuje v celém Česku odumírání jasanu způsobené primárně houbovým patogenem voskovičkou jasanovou.
Širší druhové spektrum hmyzích původců poškození s mnohdy diametrálně odlišnou bionomií a rostoucí škodlivost houbových patogenů zvyšují nároky na lesnický personál a podtrhují význam spolupráce s výzkumným sektorem i nejrůznější formy školení a poradenství nabízené Lesní ochrannou službou zdarma.
Podrobnější informace o zdravotním stavu lesů jsou k dispozici ve Zpravodaji LOS 2026.
