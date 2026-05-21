https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/objem-smrkoveho-drivi-napadeneho-kurovci-klesa-patym-rokem.pozornost-je-treba-venovat-i-dalsim-drevinam
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Objem smrkového dříví napadeného kůrovci klesá pátým rokem. Pozornost je třeba věnovat i dalším dřevinám

21.5.2026 08:52 | PRAHA (Ekolist.cz) | Jan Řezáč
Chřadnoucí a usychající borovice, jedle a jasany.
Chřadnoucí a usychající borovice, jedle a jasany.
Foto | Jan Řezáč / VÚLHM
Z hlediska ochrany lesa byl loňský rok ve srovnání s roky konce minulého desetiletí výrazně příznivější, což je patrné také z evidence výskytu lesních škodlivých činitelů. Hlášení za rok 2025, která Lesní ochranná služba obdržela jako obvykle v posledních letech z rozlohy reprezentující 69 % celkové výměry lesních pozemků v Česku, vykázala meziročně významný pokles.
 
Data shromážděná Lesní ochrannou službou ukazují, že objem poškození dřevin meziročně významně poklesl, a to z 4,6 mil. m3 dřevní hmoty v roce 2024 na 3,0 mil. m3 v roce 2025. Dvě třetiny škod mají na svědomí abiotické vlivy, zejména vítr a sucho. Zbývající třetina připadá na vrub biotickým činitelům. Avšak zatímco poškození smrku se opět snížilo o přibližně 45 % oproti roku 2024, ve zvýšené míře byly podkorním hmyzem napadány další, zejména jehličnaté, dřeviny. Šlo především o borovice a jedle, z listnatých dřevin pak jasan.

Situace na smrku zůstává již řadu let stabilní a hlavním původcem škod je lýkožrout smrkový, který je často promísen s lýkožroutem severským a ve svrchních partiích kmene i lýkožroutem lesklým. Mnohem pestřejší je druhová skladba podkorního a dřevokazného hmyzu na borovici. Na Moravě převažuje lýkožrout vrcholkový, v Čechách se přidává i krasec borový a pilořitka Sirex noctilio.

Objevují se i noví škůdci. „V posledních dvou letech se významně šíří lýkožrout protáhlý. Tento dříve v Čechách neznámý druh vloni představoval dokonce hlavního kůrovce na borovici a na mnoha místech díky časnějšímu nástupu jarního rojení vytlačil ze spodních partií kmene se silnou borkou lýkožrouta borového. V důsledku nedostatku jiného vhodného materiálu tak bylo na mnoha místech možné pozorovat zcela netypické napadení tímto druhem v porostech ve věku 20 až 40 let,“ uvádí Petr Doležal, vedoucí Lesní ochranné služby.

V roce 2025 bylo evidováno cca 26 tis. m3 vytěženého borového kůrovcového dříví, ovšem skutečné napadení borovice podkorním hmyzem je výrazně vyšší, neboť k těžbě souší dochází mnohdy i s několikaletým zpožděním.

Další dřevinou, u níž napadení podkorním hmyzem meziročně vzrostlo, je jedle bělokorá. Objem vytěženého dříví dosáhl v roce 2025 celkem 7,6 tis. m3 (v roce 2024 cca 5,6 tis. m3). Na napadení se podíleli zástupci kůrovců rodu Pityokteines, zejména lýkožrout prostřední a smoláci rodu Pissodes, především smolák jedlový. Vzhledem k dlouhé době mezi napadením a barevnými změnami jehlic (často i 6 měsíců) dochází navíc v mnoha případech k těžbě již zcela opuštěných stromů.

Za zmínku stojí i silný výskyt houbových patogenů v roce 2025. Množství dříví napadeného václavkami dosáhlo téměř čtvrtiny objemu smrkového kůrovcového dříví. Lesníci se častěji potýkali s listovými skvrnitostmi, z nichž nejvýznamnější představovaly sypavky na borovicích a padlí dubové. Bez výhledu na zlepšení situace pokračuje v celém Česku odumírání jasanu způsobené primárně houbovým patogenem voskovičkou jasanovou.

Širší druhové spektrum hmyzích původců poškození s mnohdy diametrálně odlišnou bionomií a rostoucí škodlivost houbových patogenů zvyšují nároky na lesnický personál a podtrhují význam spolupráce s výzkumným sektorem i nejrůznější formy školení a poradenství nabízené Lesní ochrannou službou zdarma.

Podrobnější informace o zdravotním stavu lesů jsou k dispozici ve Zpravodaji LOS 2026.

reklama
 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Skládka vytěženého dřeva Foto: Depositphotos Šumperk řeší krádež dřeva v městských lesích, padlo již trestní oznámení Foto: Zdeňka Kováříková Ekolist.cz Poškození lesů abiotickými vlivy bylo vloni nejnižší od roku 2014 Foto: David Paloch Wikimedia Commons Plzeňský kraj má po jihu Čech druhou největší výměru lesů i travních porostů
Další články autora |
Foto: Zdeňka Kováříková Ekolist.cz Poškození lesů abiotickými vlivy bylo vloni nejnižší od roku 2014 Smrk na Vysočině Foto: Jan Řezáč Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Odolnost lesů vůči změnám klimatu závisí na jejich genetické rozmanitosti Kůrovcová kalamita Foto: Jana Kudrnová Flickr. Dočasné odlesnění po kůrovcové kalamitě nevede k vysychání krajiny

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist