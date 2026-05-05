Návrh ANO ruší vrchní státní dozor ministerstva životního prostředí nad lesy. Ochránci přírody krok kritizují
Pozměňovací návrh, který minulý týden podpořil i sněmovní zemědělský výbor, zmíněnou kompetenci MŽP ruší. Podle návrhu ministerstvo životního prostředí pouze duplikovalo činnost běžně prováděnou jinými orgány státní správy lesů, včetně ministerstva zemědělství. "Vzhledem k požadavku snižovat administrativní zátěž kladenou na vlastníky lesů a orgány státní správy navrhujeme toto ustanovení z lesního zákona vypustit," uvádí návrh, který má ČTK k dispozici.
Ministerstvo zemědělství upozornilo, že pozměňovací návrh pouze odstraňuje ukotvení vrchního státního dozoru MŽP v oblasti lesního zákona a jde o narovnání stavu na standardní strukturu státní správy. "Je zcela nesystematické, že v působnosti lesního zákona, který je v plné gesci ministerstva zemědělství, existují dvě paralelní státní správy lesů," uvedl mluvčí resortu zemědělství Vojtěch Bílý.
Hnutí Duha nicméně krok kritizovalo, podporovatelé návrhu se podle hnutí přidali k úsilí Motoristů zlikvidovat institucionální ochranu přírody a životního prostředí. Existence vrchního státního dozoru MŽP v lesích představuje podle hnutí pojistku, která dává ministerstvu možnost zasáhnout a korigovat rozhodnutí a postupy jiných státních orgánů i vlastníků ve prospěch českých lesů. Využít ji lze například v situaci, kdy by byly ze strany ministerstva zemědělství upřednostňovány zájmy hospodářských subjektů nad zdravím lesů.
Podle Bílého ale MŽP zmíněnou nezávislou pojistkou není a ani být nemůže. "Je zcela zavádějící úvaha, že by ministerstvo zemědělství nějak mohlo upřednostňovat hospodářské nebo jakékoliv jiné zájmy nad zdravím lesů, neboť je samo gestorem a garantem lesního zákona," uvedl Bílý.
S návrhem nesouhlasí ani Český svaz ochránců přírody. Podle svazu by bylo logické roli MŽP ve státní správě lesů naopak posilovat, i s ohledem na narůstající důležitost mimoprodukčních funkcí lesů a na to, že ministerstvo je garantem realizace celoevropského nařízení o obnově přírody, které se týká i lesů.
O zrušení naopak již několik let usiluje Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL). "V žádné s námi srovnatelné evropské zemi není podobný institut zaveden," uvedl předseda SVOL Jiří Svoboda.
