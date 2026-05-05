https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/navrh-ano-rusi-vrchni-statni-dozor-mzp-nad-lesy-ochranci-prirody-krok-kritizuji
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Návrh ANO ruší vrchní státní dozor ministerstva životního prostředí nad lesy. Ochránci přírody krok kritizují

5.5.2026 08:53 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Pozměňovací návrh k zákonu o rostlinolékařské péči poslance ANO Davida Pražáka odebírá ministerstvu životního prostředí kompetenci vykonávat vrchní státní dozor v oblasti lesního zákona. Podle návrhu i ministerstva zemědělství má změna odstranit duplicitu ve výkonu kontrolní činnosti. Ochránci přírody nicméně s návrhem nesouhlasí. Vyplývá to z vyjádření ministerstva a organizací, které ČTK oslovila.
 
V lesním zákoně je dosud uvedeno, že ministerstvo životního prostředí (MŽP) v rámci výkonu vrchního státního dozoru dozírá, jak orgány státní správy, s výjimkou ministerstva, právnické a fyzické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jeho základě. Ministerstvo je podle zákona oprávněno ukládat opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Pozměňovací návrh, který minulý týden podpořil i sněmovní zemědělský výbor, zmíněnou kompetenci MŽP ruší. Podle návrhu ministerstvo životního prostředí pouze duplikovalo činnost běžně prováděnou jinými orgány státní správy lesů, včetně ministerstva zemědělství. "Vzhledem k požadavku snižovat administrativní zátěž kladenou na vlastníky lesů a orgány státní správy navrhujeme toto ustanovení z lesního zákona vypustit," uvádí návrh, který má ČTK k dispozici.

Ministerstvo zemědělství upozornilo, že pozměňovací návrh pouze odstraňuje ukotvení vrchního státního dozoru MŽP v oblasti lesního zákona a jde o narovnání stavu na standardní strukturu státní správy. "Je zcela nesystematické, že v působnosti lesního zákona, který je v plné gesci ministerstva zemědělství, existují dvě paralelní státní správy lesů," uvedl mluvčí resortu zemědělství Vojtěch Bílý.

Hnutí Duha nicméně krok kritizovalo, podporovatelé návrhu se podle hnutí přidali k úsilí Motoristů zlikvidovat institucionální ochranu přírody a životního prostředí. Existence vrchního státního dozoru MŽP v lesích představuje podle hnutí pojistku, která dává ministerstvu možnost zasáhnout a korigovat rozhodnutí a postupy jiných státních orgánů i vlastníků ve prospěch českých lesů. Využít ji lze například v situaci, kdy by byly ze strany ministerstva zemědělství upřednostňovány zájmy hospodářských subjektů nad zdravím lesů.

Podle Bílého ale MŽP zmíněnou nezávislou pojistkou není a ani být nemůže. "Je zcela zavádějící úvaha, že by ministerstvo zemědělství nějak mohlo upřednostňovat hospodářské nebo jakékoliv jiné zájmy nad zdravím lesů, neboť je samo gestorem a garantem lesního zákona," uvedl Bílý.

S návrhem nesouhlasí ani Český svaz ochránců přírody. Podle svazu by bylo logické roli MŽP ve státní správě lesů naopak posilovat, i s ohledem na narůstající důležitost mimoprodukčních funkcí lesů a na to, že ministerstvo je garantem realizace celoevropského nařízení o obnově přírody, které se týká i lesů.

O zrušení naopak již několik let usiluje Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL). "V žádné s námi srovnatelné evropské zemi není podobný institut zaveden," uvedl předseda SVOL Jiří Svoboda.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Les s mrtvým dřevem Foto: Depositphotos SVOL: Nařízení EU o obnově přírody přinese vlastníkům lesů ztráty až 14 miliard korun Dřevostavba Foto: Tom Carroll Flickr Surovinou politiku pro dřevo, která má podpořit výstavbu dřevostaveb v ČR, se daří naplňovat, uvádí zpráva Žena s chlapečkem na lesní cestě Foto: Depositphotos Nestátní lesníci zvou popáté na Den otevřených lesů, bude skoro na 30 místech

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist