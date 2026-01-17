Svaz vinařů ocení počiny pozitivně ovlivňující přírodu cenou Vinatura
Porotci, mezi nimiž jsou například vedoucí chráněné krajinné oblasti Pálava a odborník na biodiverzitu Jiří Kmet nebo poradce v ekoturismu a péči o životní prostředí Juraj Flamik, vybírali tři finalisty ze šesti projektů. O cenu Vintura se tak uchází projekt péče krajinu a biodiverzitu Dunajovických kopců, projekt DoVinic skupiny Bohemia Sekt a Pestré vinice Plenéru a jejich okolí.
Spolek Dunajovické kopce spojuje vinohradnictví s krajinotvorbou. Od roku 2019 vysadil zhruba 600 stromů, buduje naučné stezky a umisťuje speciální budky pro dudky chocholaté, kteří pomáhají vinicím. "U Dunajovických kopců jsme ocenili dlouhodobý a systémový přístup k ochraně unikátní suché stepi, víceleté výsadby a také za propojení ekologické práce s edukací," zhodnotil porotce Kmet.
Skupina Bohemia Sekt v projektu DoVinic usiluje o odpovědné hospodaření v souvislosti s klimatickými změnami, a to zejména rozšiřováním odrůd odolných vůči houbovým chorobám, testováním přírodních probiotik, kompostováním matolin a veřejným sdílením zkušeností.
Vinařství Plenér zvyšuje biodiverzitu a ekologickou stabilitu území vytvářením ostrůvků s výsadbou stromů a bylin v nových vinicích. Obnovilo i historickou mandloňovou alej sloužící jako ekologický koridor a útočiště pro živočichy. "Pestré vinice Plenéru nás přesvědčily komplexním a praktickým přístupem. Síla projektu spočívá v přímé aplikaci principů šetrného hospodaření s okamžitě viditelnými dopady. Konkrétně výsadba historické aleje a praktická podpora biodiverzity je vynikajícím příkladem přenositelné praxe," uvedl za porotce Flamik.
reklama