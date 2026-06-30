Světová banka ruší cíl vyčlenit 45 procent úvěrů na klimatické projekty
Prezident SB Ajay Banga měl původně za úkol vyčlenit z rozvahy banky více prostředků na úvěry, které pomáhají bojovat proti změnám klimatu. Nově ale prosazuje strategii, kterou označuje jako "inteligentní rozvoj". Jejím cílem je podporovat hospodářský růst a vznik pracovních míst, přičemž financované projekty mohou být zároveň přínosné pro klima. Patří mezi ně například zemědělství odolnější vůči suchu, infrastruktura, které lépe odolává extrémnímu počasí, nebo obnovitelné zdroje energie tam, kde dávají smysl.
Na žádost Rady výkonných ředitelů banky teď nezávislá hodnoticí skupina přezkoumá dosavadní klimatický akční plán CCAP, který SB poprvé zavedla v roce 2016. Banka už dříve zrušila i starší cíl směřovat na klimatické projekty nejméně 35 procent svých úvěrů. Podle jejích představitelů však poptávka po takových projektech ze strany členských zemí zůstává vysoká.
Loni v říjnu podpořili zástupci Francie a dalších 18 akcionářských zemí v dopise pokračování klimatických aktivit SB. Spojené státy jako největší akcionář banky se ale k iniciativě nepřipojily. Dopis nepodepsali ani zástupci Ruska, Kuvajtu a Saúdské Arábie, zatímco Indie a Japonsko se vyjádření zdržely.
Americký ministr financí Scott Bessent letos vyzval SB i Mezinárodní měnový fond (MMF), aby se vrátily ke svému hlavnímu poslání, tedy podpoře rozvoje a finanční stability. Podle něj se obě instituce v posledních letech příliš odchýlily od svého hlavního poslání a začaly se věnovat i změně klimatu, genderové problematice a dalším tématům, která Trumpova administrativa odmítá. V dubnu také prohlásil, že SB musí opustit svůj podle něj příliš úzce zaměřený systém cílů pro financování klimatických projektů.
Světová banka dodala, že dosavadní klimatický akční plán CCAP splnil svůj účel, a proto jej prodlouží. Nadále bude u financovaných projektů sledovat jejich dopad na snižování emisí skleníkových plynů i na zvyšování odolnosti vůči dopadům změny klimatu. Zároveň chce hledat účinnější způsoby podpory projektů zaměřených na adaptaci klimatickým změnám, ochranu přírody a omezování znečištění.
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