Syn indického magnáta chce z Kolumbie převzít 80 hrochů, jimž hrozí utracení
Ambání navrhl, že zajistí přemístění kolumbijských hrochů do záchranné stanice pro divoká zvířata Vantara, kterou založila jeho rodina ve státě Gudžarát a v níž už žijí primáti, velké kočkovité šelmy, sloni a další zvířata. Toto středisko nicméně čelí od některých kritice mimo jiné proto, že je tam podle nich pro některá zvířata příliš horké a suché klima, napsal server BBC Mundo.
Kolumbijská vláda schválila utracení 80 hrochů v polovině tohoto měsíce s tím, že ostatní metody kontroly jejich populace v zemi selhaly. Nepomohla ani sterilizace desítek z nich před několika lety. Podle serveru DW jich v tamní přírodě nyní žijí asi dvě stovky.
U zrodu kolumbijské hroší populace byli přitom jen tři samci a jedna samice, které si ilegálně přivezl s dalšími exotickými zvířaty včetně žiraf či slonů na svůj ranč narkobaron Escobar. Poté, co Escobara v roce 1993 zastřelila policie, byla většina jeho zvířat odvezena do zoologických zahrad. Někteří hroši se ale dostali do volné přírody, kde nalezli oproti africkému domovu ráj. V Kolumbii je totiž neohrožují jejich přirození nepřátelé, jako lvi či krokodýli, ani extrémní sucha či lovci. Hroši si tak v kolumbijském deštném pralese užívají osvěžujících vod řeky Magdaleny a další vodních toků.
Ekologové však varují, že nárůst hroší populace ve volné přírodě může za pár let ohrozit ekosystémy i připravit o obživu řadu místních obyvatel závislých na rybolovu. Některá zvířata v regionu se živí stejnými rostlinami jako hroši, jiným zase hrozí, že je agresivní hroši vyženou z jejich teritoria. Nepřímo nebezpečné jsou také hroší výkaly, které sice klesají ke dnu řek a jezer, kde fungují jako kvalitní hnojivo; to ale může vést k přemnožení vodních řas a bakterií, které z vody pak odebírají více kyslíku a dalších živin, čímž ohrožují život místních ryb.
Někteří místní obyvatelé kolumbijské hrochy považují za maskoty a turistům prodávají trička a suvenýry s obrázky těchto tlustokožců. Na místě někdejší Escobarovy soukromé zoo v městečku Puerto Triunfo je nyní zoologická zahrada a zábavní park, kde chovají také několik hrochů.
reklama