Chilské úřady oznámily zatčení osoby podezřelé z rozsáhlých lesních požárů
Cordero v úterý informoval o částečně spálených plastových nádobách s hořlavinou, které se našly v lesnaté oblasti v sousedícím a nejvíce zasaženém kraji Bío-Bío. Úřady také na začátku týdne zatkly jednu osobu podezřelou z pokusu o založení nového požáru v bíobíonské přístavní obci Penco, následně ji ale bez obvinění propustily.
Požáry vypukly v sobotu na několika místech současně v oblasti vzdálené asi 500 kilometrů jižně od metropole Santiago de Chile. Plameny kvůli vedru a silnému větru za několik hodin pohltily části obcí Penco a Lirquén. V pohotovosti zůstává téměř 4000 hasičů, protože ve třech oblastech stále hoří mnoho požárů, které už zničily téměř 40 000 hektarů půdy a které zasáhly přes 7200 lidí.
Jde o nejzávažnější požáry v zemi od února 2024, kdy živel v oblasti Viña del Mar v centrální části Chile připravil o život 138 lidí. Vyšetřování tehdy prokázalo, že požáry úmyslně založili hasiči spolu s lesními strážci.
reklama