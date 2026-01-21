https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/chilske-urady-oznamily-zatceni-osoby-podezrele-z-rozsahlych-lesnich-pozaru
Chilské úřady oznámily zatčení osoby podezřelé z rozsáhlých lesních požárů

21.1.2026 21:36 (ČTK)
Chilské úřady oznámily zatčení osoby podezřelé ze založení požáru na jihu země. Tam od soboty zuří rozsáhlé lesní požáry, které spálily desítky tisíc hektarů půdy a vyžádaly si životy 20 lidí, napsala agentura AFP. K šíření požárů podle klimatologů přispívají rostoucí teploty a sucho, které trvá už více než deset let.
 
Ministr bezpečnosti Luis Cordero uvedl, že hořlavé kapaliny byly nalezeny na pšeničném poli v kraji Araucanía, kterou oheň zasáhl. Dodal, že osoba podezřelá ze založení těchto požárů byla zatčena s pětilitrovou nádobou s palivem.

Cordero v úterý informoval o částečně spálených plastových nádobách s hořlavinou, které se našly v lesnaté oblasti v sousedícím a nejvíce zasaženém kraji Bío-Bío. Úřady také na začátku týdne zatkly jednu osobu podezřelou z pokusu o založení nového požáru v bíobíonské přístavní obci Penco, následně ji ale bez obvinění propustily.

Požáry vypukly v sobotu na několika místech současně v oblasti vzdálené asi 500 kilometrů jižně od metropole Santiago de Chile. Plameny kvůli vedru a silnému větru za několik hodin pohltily části obcí Penco a Lirquén. V pohotovosti zůstává téměř 4000 hasičů, protože ve třech oblastech stále hoří mnoho požárů, které už zničily téměř 40 000 hektarů půdy a které zasáhly přes 7200 lidí.

Jde o nejzávažnější požáry v zemi od února 2024, kdy živel v oblasti Viña del Mar v centrální části Chile připravil o život 138 lidí. Vyšetřování tehdy prokázalo, že požáry úmyslně založili hasiči spolu s lesními strážci.

