Chilský prezident vyhlásil kvůli lesním požárům ve dvou regionech stav katastrofy

18.1.2026 18:35 | SANTIAGO DE CHILE (ČTK)
Chilský prezident Gabriel Boric vyhlásil dnes brzy ráno ve dvou regionech na jihu země stav katastrofy. Při lesních požárech na jihu Chile zemřelo nejméně 15 lidí. Více než 50 000 osob muselo být evakuováno. Oznámila to dnes podle agentury AFP vláda.
 
Podle lesnické agentury CONAF bojovali hasiči dnes ráno s 24 aktivními požáry, z nichž největší byly v regionech Ňuble a Bío-Bío, ve kterých byl vyhlášen stav nouze. Oba regiony se nacházejí asi 500 kilometrů jižně od hlavního města Santiaga.

Požáry dosud zničily v obou regionech téměř 8500 hektarů lesa a ohrožují několik obcí. Podle úřadů bylo už shořelo nejméně 250 domů.

K šíření lesních požárů přispěly nepříznivé povětrnostní podmínky, jako silný vítr a vysoké teploty. Ty také zkomplikovaly hasičům hašení. Pro většinu Chile platí varování před extrémními teplotami, které by dnes a v pondělí měly dosáhnout až 38 stupňů Celsia.

Chile a Argentinu trápí od začátku letošního roku extrémní teploty a vlny veder. Na počátku roku vypukly ničivé lesní požáry v argentinské Patagonii. Lesní požáry v Chile jsou v létě běžné, loni při nich přišlo o život přes 100 lidí a zničeno nebo poškozeno bylo přibližně 15 000 domů, upozornila agentura DPA.

