Chilský prezident vyhlásil kvůli lesním požárům ve dvou regionech stav katastrofy
18.1.2026 18:35 | SANTIAGO DE CHILE (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Požáry dosud zničily v obou regionech téměř 8500 hektarů lesa a ohrožují několik obcí. Podle úřadů bylo už shořelo nejméně 250 domů.
K šíření lesních požárů přispěly nepříznivé povětrnostní podmínky, jako silný vítr a vysoké teploty. Ty také zkomplikovaly hasičům hašení. Pro většinu Chile platí varování před extrémními teplotami, které by dnes a v pondělí měly dosáhnout až 38 stupňů Celsia.
Chile a Argentinu trápí od začátku letošního roku extrémní teploty a vlny veder. Na počátku roku vypukly ničivé lesní požáry v argentinské Patagonii. Lesní požáry v Chile jsou v létě běžné, loni při nich přišlo o život přes 100 lidí a zničeno nebo poškozeno bylo přibližně 15 000 domů, upozornila agentura DPA.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk