https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-jihu-argentiny-evakuovali-kvuli-lesnim-pozarum-pres-3000-turistu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Na jihu Argentiny evakuovali kvůli lesním požárům přes 3000 turistů

8.1.2026 09:36 (ČTK)
Fitzroya cypřišovitá (Fitzroya cupressoides)
Fitzroya cypřišovitá (Fitzroya cupressoides)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Patricio Novoa Quezada / Flickr
Na jihu Argentiny evakuovali přes 3000 turistů kvůli lesním požárům, které se v oblasti šíří od pondělka a které už zničily na 2000 hektarů. Informovaly o tom ve středu místní úřady. Podle španělského deníku El País se požár rozšířil i do národního parku Los Alerces, kde roste strom zvaný El abuelo (Dědeček), který je podle místních médií druhým nejstarším stromem na světě.
 
"Evakuovali jsme přes 3000 turistů, kteří byli v ohroženém místě... A ti, co požár založili, skončí ve vězení," řekl ve středu novinářům místní guvernér Ignacio Torres. Turisté byli evakuování z letoviska Puerto Patriada na severu jezera Epuyén.

Podle vyšetřovatelů požár zřejmě někdo založil úmyslně. Vypukl v pondělí a během několika hodin se rychle rozšířil kvůli silném větru a suchu. Do středy plameny sežehly nejméně 2000 hektarů, řekl Torres. S ohněm bojují stovky požárníků s pomocí helikoptér a hasicích letounů.

Památný strom, který je kvůli požárům v ohrožení, je fitzroya cypřišovitá, druh, který roste na jihu Chile a Argentiny. Strom zvaný Dědeček je starý asi 2600 let, vysoký asi 57 metrů a v průměru má 2,8 metru.

V sousedním Chile roste v národním parku Alerce Costero rekordman přezdívaný Pradědeček, který je podle vědců starý asi 5400 let, což z něj dělá zřejmě nejstarší strom světa.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Babelka řezanovitá Foto: Forest and Kim Starr Flickr Živobytí tisíců lidí v Salvadoru ohrožuje vodní rostlina, jíž říkají zelený mor Následky protržení nádrže s toxickými kaly v Brazílii. Foto: Romerito Pontes Flickr Soud: Těžební firma BHP je zodpovědná za největší ekologickou havárii v Brazílii Slon indický Foto: chem7 Flickr.com Na západě Mexika přemisťují kvůli válce gangů do bezpečí i zvířata ze zooparku

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist