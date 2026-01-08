Na jihu Argentiny evakuovali kvůli lesním požárům přes 3000 turistů
8.1.2026 09:36 (ČTK)
Fitzroya cypřišovitá (Fitzroya cupressoides)
Podle vyšetřovatelů požár zřejmě někdo založil úmyslně. Vypukl v pondělí a během několika hodin se rychle rozšířil kvůli silném větru a suchu. Do středy plameny sežehly nejméně 2000 hektarů, řekl Torres. S ohněm bojují stovky požárníků s pomocí helikoptér a hasicích letounů.
Památný strom, který je kvůli požárům v ohrožení, je fitzroya cypřišovitá, druh, který roste na jihu Chile a Argentiny. Strom zvaný Dědeček je starý asi 2600 let, vysoký asi 57 metrů a v průměru má 2,8 metru.
V sousedním Chile roste v národním parku Alerce Costero rekordman přezdívaný Pradědeček, který je podle vědců starý asi 5400 let, což z něj dělá zřejmě nejstarší strom světa.
