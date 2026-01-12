Požáry v argentinské Patagonii za týden spálily téměř 15 000 hektarů porostu
V sobotu odpoledne zesílil vítr a v několika oblastech roznítil další požáry. Ohrožena byla také elektrárna poblíž jezera Epuyén. Torres dnes v rozhlase uvedl, že situace v regionu je už klidnější, ale zůstává dál kritická.
V Národním parku Los Alerces, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO, hoří další velký požár. Úřady podle AFP zasaženou plochu zatím neupřesnily.
Hasičské sbory kromě toho usilují o zkrocení dvou dalších požárů v provinciích Chubut a Santa Cruz, které v posledních dnech podle Federální agentury pro krizové řízení spálily už téměř 3800 hektarů.
Národní park Los Alerces se rozkládá na ploše přibližně 200.000 hektarů. Po sobě jdoucí doby ledové tam vytvořily krajinu velkolepých útvarů, včetně ledovcových karů, řetězců rybníků a průzračných jezer, visutých údolí a ohlazených skalních útvarů.
reklama