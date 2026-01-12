https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pozary-v-argentinske-patagonii-za-tyden-spalily-temer-15.000-hektaru-porostu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Požáry v argentinské Patagonii za týden spálily téměř 15 000 hektarů porostu

12.1.2026 12:08 (ČTK)
Zdroj | Unsplash
Lesní požáry v argentinské Patagonii od pondělí zpustošily téměř 15 000 hektarů porostu. Stovky hasičů a dobrovolníků i v neděli pracovaly na jejich zvládnutí, informovala agentura AFP. Hlavní požár, který se šíří poblíž města Epuyén v provincii Chubut, už zničil téměř 12 000 hektarů, uvedl hasičský sbor provincie.
 
Požáry vypukly v pondělí v letovisku Puerto Patriada, asi 1700 kilometrů jižně od Buenos Aires. Téměř 3000 turistů v tomto městě a také 15 rodin v Epuyénu bylo evakuováno, uvedl guvernér provincie Ignacio Torres. Plameny mezitím zničily i více než desítku domů.

V sobotu odpoledne zesílil vítr a v několika oblastech roznítil další požáry. Ohrožena byla také elektrárna poblíž jezera Epuyén. Torres dnes v rozhlase uvedl, že situace v regionu je už klidnější, ale zůstává dál kritická.

V Národním parku Los Alerces, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO, hoří další velký požár. Úřady podle AFP zasaženou plochu zatím neupřesnily.

Hasičské sbory kromě toho usilují o zkrocení dvou dalších požárů v provinciích Chubut a Santa Cruz, které v posledních dnech podle Federální agentury pro krizové řízení spálily už téměř 3800 hektarů.

Národní park Los Alerces se rozkládá na ploše přibližně 200.000 hektarů. Po sobě jdoucí doby ledové tam vytvořily krajinu velkolepých útvarů, včetně ledovcových karů, řetězců rybníků a průzračných jezer, visutých údolí a ohlazených skalních útvarů.

