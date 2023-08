Syslům se na letišti v Hodkovicích nad Mohelkou daří, z původních 20 už je přes 200

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ján Svetlík / Flickr Sysli byli na přelomu 40. a 50. let minulého století přemnožení a zemědělci je považovali za škůdce. Malému hlodavci uškodila ale také změna hospodaření, kdy se malá pole spojila do velkých lánů, ubylo ploch s nízkou trávou a ve větší míře se začaly používat chemické prostředky.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Syslům, které na letišti v Hodkovicích nad Mohelkou vypustili ochránci přírody v roce 2017, se daří. Rozmnožují se a v minulém roce jich tam už napočítali 220. Letošní monitoring ještě není u konce, vypadá to ale, že počty opět narostly, řekla ČTK koordinátorka záchranného programu Lenka Čolobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

Sysli byli na přelomu 40. a 50. let minulého století přemnožení a zemědělci je považovali za škůdce. Malému hlodavci uškodila ale také změna hospodaření, kdy se malá pole spojila do velkých lánů, ubylo ploch s nízkou trávou a ve větší míře se začaly používat chemické prostředky. Dalšími důvody jejich úbytku mohly být ale podle Čolobentičové i změny počasí nebo predátoři. Pro vypouštění syslů do přírody vybírají ochránci přírody vhodná místa nebo jimi posilují již existující populace.

Letiště v Hodkovicích je v Libereckém kraji jedinou oblastí, kde pracovníci AOPK v předchozích letech sysly vypustili. "Zajímavostí je, že je to nejsevernější místo výskytu sysla v Evropě," řekla Čolobentičová. V Česku agentura dohlíží na 40 lokalit, ve kterých v minulém roce žilo kolem 6000 syslů. Počty vypouštěných hlodavců se odvíjejí od toho, kolik jich odchovají zoologické zahrady. Letos jich ochránci přírody vypustili 35 na letišti ve Strakonicích a 40 v Českém středohoří.

Syslové vyhledávají udržované kosené nebo pasené plochy. "Oni potřebují ten krátký trávník, aby měli přehled, aby spolu mohli komunikovat a aby stihli včas zaznamenat nebezpečí," řekla Čolobentičová. Díky údržbě plochy je tak hodkovické letiště pro sysly vhodné, přestože jsou teplomilní a toto místo je v poměrně velké nadmořské výšce. "Očividně je udržovaná plocha pro ně důležitější," dodala koordinátorka.

Lokality, kde sysly vypouštějí, ochránci přírody pravidelně kontrolují. Každá má svého garanta. "Procházíme lokalitu, koukáme, jaké je tam zastoupení nor a dalekohledem pozorujeme zvířata," popsala monitoring koordinátorka záchranného programu.

reklama