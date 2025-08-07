https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/tajna-sluzba-usa-nechala-zvysit-hladinu-reky-v-ohiu-kde-vance-jezdil-na-kajaku
Tajná služba USA nechala zvýšit hladinu řeky v Ohiu, kde Vance jezdil na kajaku

7.8.2025 14:54 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty)
Foto | Marek Nowocień / Wikipedia
Tým amerického viceprezidenta J. D. Vance požádal členy amerického ženijního vojska (USACE), aby změnili výši hladiny řeky ve státě Ohio, kde poté Vance jezdil na kajaku na rodinné dovolené. Žádost o neobvyklý zásah podala Tajná služba Spojených států (USSS) s cílem zajistit bezpečnou navigaci viceprezidentovy ochranky během výletu na řece Little Miami River, uvedlo podle deníku The Guardian USACE.

 
Jeden zdroj listu The Guardian anonymně sdělil, že důvodem pro požadavek o zvýšení hladiny nebyla pouze podpora Vanceovy ochranky z řad USSS, ale také vytvoření "ideálních podmínek pro jízdu na kajaku". List uvedl, že toto tvrzení nemohl nezávisle ověřit.

Vance byl v Ohiu spatřen na své 41. narozeniny 2. srpna, píše The Guardian s odvoláním na příspěvky na sociálních sítích, na kterých je viceprezident vidět na řece, která je odtokem z jezera Caesar Creek Lake.

Podle The Guardian tato zpráva vyvolává otázky, zda Vanceův úřad nevyužil veřejnou infrastrukturu pro svou osobní rekreaci v době, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podnikla škrty ve výši miliard dolarů ve státní správě, zahraniční pomoci a vědeckém výzkumu.

