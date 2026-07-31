Tedom v Jablonci dokončuje vývoj vodíkového motoru pro kogenerační jednotky
Firma uvedla, že má již prvního zájemce o kogenerační jednotku na vodíkový pohon. První dvě takové jednotky budou v příštím roce směřovat k zákazníkovi v Japonsku.
V jabloneckém závodě vyvíjený prototyp vychází z modelové řady Cento s výkonem přibližně 100 až 150 kilowatt. Podle Zemana si vodíkový motor vyvíjí kompletně sami od návrhu. "Díky tomu máme plnou kontrolu nad jeho výkonem, spolehlivostí i bezpečností a můžeme garantovat stabilní a efektivní provoz. Navazujeme přitom na dlouholeté zkušenosti s vývojem motorů a jejich řízením, které nyní přenášíme do vodíkových technologií," dodal generální ředitel.
Skupina Tedom se od roku 1991 věnuje vývoji, výrobě a provozu kogeneračních jednotek a spalovacích motorů. Provozuje čtyři výrobní a vývojové závody v České republice a devět mezinárodních obchodních poboček. Tedom zaměstnává více než 1200 lidí a jeho vlastníkem je japonská společnost Yanmar.
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Všechny komentáře (1)
Pavel Hanzl31.7.2026 11:28
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-cesko-je-v-pripravenosti-na-zelene-technologie-treti-na-svete-lepsi-jsou-jen-japonsko-a-nemecko-40547875#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz