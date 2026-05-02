Je libo vídeňskou kávu bez emisí? Tradiční rakouský podnik praží kávu pomocí vodíku

2.5.2026 05:27 | PRAHA (Ekolist.cz) | Michael Chlum
Vodíková pražička kávy v pražírně vídeňské firmy Julius Meinl.
Foto | Max Kropitz / Wien Energie
Rakouská metropole začíná novou kapitolu své kávové tradice. Rodinná firma Julius Meinl jako první v zemi spustila provoz pražičky, kterou pohání zelený vodík z regionální výroby. Nová technologie má přinést udržitelnější způsob zpracování kávy. Do budoucna může ročně ušetřit až 300 tun CO2.
 
V ulici Julius-Meinl-Gasse ve vídeňském Ottakringu je vůně čerstvě pražené kávy součástí každodenního života už více než 160 let. Sídlí zde totiž tradiční pražírna rodinného podniku Julius Meinl, který nyní přichází s ekologickou technologickou novinkou - jako první v Rakousku uvádí do provozu pražičku poháněnou výhradně zeleným vodíkem.

Pražení patří k energeticky nejnáročnějším fázím produkce kávy. Průmyslové pražičky zpracují v jedné dávce až 400 kilogramů kávových zrn, přičemž vyžadují stabilní zdroj energie, který zajistí především konstantní teplotu. Ve Vídni se k tomu dosud nejčastěji používal zkapalněný plyn, protože úplná elektrifikace procesu je stále technologicky náročná. Nyní se otevírá prostor pro zelený vodík jako klimaticky neutrální alternativu. Ten navíc pochází z regionálních zdrojů: městská energetická společnost Wien Energie jej od roku 2024 vyrábí elektrolýzou ve svém areálu ve vídeňském Simmeringu. Do pražírny jej dodává v tlakových lahvích.

Zavedení nové technologie předcházelo zhruba deset let vlastního výzkumu a vývoje. Výsledná vodíková pražička funguje bez přímých emisí CO2 a přináší srovnatelné výsledky jako konvenční zařízení. Při teplotě okolo 200 °C zpracuje během jednoho 20minutového cyklu až 12 kilogramů surových zrn. Oproti běžnému pražení na kapalný plyn ušetří zhruba 2 kilogramy CO2. Pražírna v Ottakringu by tak mohla v budoucnu snížit emise až o 300 tun CO2 ročně.

Nová pražička přitom není jedinou energetickou inovací v potravinářství. Další příklad nabízí výrobna ikonických vídeňských oplatek Manner, která od roku 2016 ve spolupráci s Wien Energie využívá odpadní teplo z výroby cukrovinek k zásobování systému dálkového vytápění. Tím pokrývá spotřebu přibližně 600 vídeňských domácností.

Projekty jsou součástí širší městské strategie. Radnice společně s Wien Energie v rámci iniciativy „Pryč od plynu“ (Raus aus Gas) intenzivně pracuje na dekarbonizaci metropole. Do roku 2040 má vzniknout systém vytápění založený na obnovitelných zdrojích a odpadním teple, který zajistí regionální a cenově stabilní dodávky energie. Podle vedení společnosti může vodík najít uplatnění i v dalších odvětvích – od stavebnictví přes dopravu až po těžký průmysl.

foto - Chlum Michael
Michael Chlum
Autor je pracovníkem Mezinárodní kanceláře města Vídně v Praze.

