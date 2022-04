Temelín vyvezl palivo z reaktoru prvního bloku, který je odstavený

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Blanka Štiková / Ekolist.cz

Technici jaderné elektrárny Temelín vyvezli všech 163 palivových souborů z reaktoru prvního bloku. Je od 15. dubna plánovaně odstavený kvůli výměně paliva. Zpět zavezou energetici 121 palivových souborů, které doplní 42 novými, zhruba v druhé polovině května, informoval temelínský mluvčí Marek Sviták.

Vyvážení trvalo téměř pět dní. Do vedlejšího bazénu přesouvali technici palivové soubory dálkově ovládaným strojem. Vše se dělo pod vodou, která chránila ostatní pracovníky v reaktorovém sále. Teď se odborníci připravují na to, že odvezou dva kontejnery s použitým palivem do skladu v areálu elektrárny. "Ve dvou těchto kontejnerech je přibližně třicet tun paliva, díky kterému se mohlo ušetřit přibližně šest milionů tun oxidu uhličitého z uhelných elektráren. Z těchto souborů vznikla elektřina, která odpovídá přibližně půlroční spotřebě všech českých domácností," uvedl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

Palivo, které se už do reaktoru nevrací, zůstává asi deset let v takzvaném bazénu skladování vedle reaktoru. Poté je technici převezou do skladu použitého paliva, který je od roku 2010 v areálu elektrárny. Tam může být použité palivo až 60 let.

První blok odstavil Temelín v polovině dubna. Při odstávce, která potrvá asi dva měsíce, vymění energetici zhruba čtvrtinu paliva, zkontrolují také bezpečnostní systémy. Při odstávce plánuje Temelín 62 investičních akcí, téměř 16.000 činností. I s dodavateli se do odstávky zapojí asi tisíc lidí.

Letos je to první plánovaná odstávka v Temelíně. První blok byl v nepřetržitém provozu od loňského 22. května. Odstávku druhého bloku naplánovali energetici na 22. červenec.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,86 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 5,9 TWh.

