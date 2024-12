Malé modulární reaktory podpoří ekonomický růst Česka, shodli se účastníci IVD Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Institut pro veřejnou diskusi Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Téma malých modulárních reaktorů (SMR) získává stále větší pozornost. Jejich výstavba vyžaduje aktivní zapojení státu a spolupráci všech relevantních institucí. Strategické partnerství ČEZ a Rolls-Royce SMR otevírá nové příležitosti pro českou energetiku i zapojení domácích firem. Tento projekt díky multiplikačnímu efektu může přispět k růstu HDP ČR o 1 000 až 3 000 miliard Kč do roku 2050 a vytvořit přibližně 8 000 pracovních míst. SMR nabízejí široké možnosti využití – od výroby elektřiny přes produkci tepla až po výrobu vodíku. O těchto souvislostech debatovali účastníci setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD).Člen představenstva Skupiny ČEZ Tomáš Pleskač zdůraznil, že česká energetika bude potřebovat nové zdroje nejen k nahrazení současného výrobního portfolia, ale také k pokrytí rostoucí spotřeby elektrické energie. Malé modulární reaktory (SMR) mohou hrát klíčovou roli, přičemž nedostatek zdrojů může nastat už na začátku 30. let. SMR se uplatní nejen při výrobě elektřiny, ale také při produkci tepla a vodíku. Dne 29. října 2024 bylo podepsáno strategické partnerství mezi ČEZ a Rolls-Royce SMR. „ČEZ získá postavení největšího minoritního akcionáře a strategického partnera. Strategické partnerství přinese možnost významného zapojení lokálních firem do výroby a výstavby SMR v Česku. Bude to znamenat také exportní příležitosti a zapojení lokálních firem do globálního řetězce. Rolls-Royce SMR již v ČR identifikoval přes 300 potenciálních dodavatelů a zahájil komunikaci o možné spolupráci,“ řekl Tomáš Pleskač. Cílem programu SMR v ČR je do roku 2034 vybudovat první modulární reaktor v lokalitě Temelín, druhý v Tušimicích do roku 2038 a celkově do roku 2050 dosáhnout 3 000 MWe instalovaného výkonu. Program by měl vytvořit přibližně 8 000 pracovních míst, zvýšit zájem o technické obory, upevnit pozici Česka jako světového lídra v SMR a podpořit ekonomický růst. „V české energetice je prostor pro výstavbu jak velkých jaderných bloků, tak malých modulárních reaktorů. SMR mají navíc výhodu potenciální sériovosti oproti velkým jaderným blokům,“ doplnil Tomáš Pleskač. Ředitel Sekce jaderné energetiky a nových technologií Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Tomáš Ehler představil klíčové oblasti, které je nutné řešit pro rozvoj a využívání jaderné energetiky. Zaměřil se na 19 konkrétních témat, včetně bezpečnosti nebo legislativy. MPO považuje za zásadní podporu zapojení českých firem do dodavatelských řetězců SMR. „Z pohledu státu je důležité zajistit podmínky pro vznik SMR, podporu mezinárodní spolupráce, identifikaci preferované lokality a posouzení lokalit. Zároveň už probíhají potřebné novelizace zákonů, jako je energetický zákon, stavební zákon, liniový zákon i atomový zákon,“ dodal Tomáš Ehler. Ministerstvo se tématu malých modulárních reaktorů věnuje také v oblasti podpory vědy a výzkumu. Tomáš Ehler zdůraznil i evropský kontext: „Technologie SMR má v Evropě o něco příznivější přijetí než velké jaderné reaktory, což ji může usnadnit rozvoj. To může zahrnovat například lepší šance na získání finanční podpory,“ uvedl. Ředitel Sekce jaderné bezpečnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Štěpán Kochánek se zaměřil na regulatorní postupy spojené s výstavbou malých modulárních reaktorů. Proces zahrnuje povolení EIA, umístění, záměru, výstavbu, kolaudaci a uvedení do provozu. V širším kontextu je nutné dokončit design, zajistit dodavatelský řetězec a připravit lokality pro výstavbu. Výzvy se týkají například výběru modelů, zavádění nových bezpečnostních prvků a nejistot spojených s hodnocením a budoucími změnami v území. „Jsme tu proto, abychom střežili veřejný zájem, a to je zájem bezpečnostní nebo zájem na zajištění energetické soběstačnosti. Je třeba mít na mysli i otázku řešení možných havárií nebo problematiku kontroly stavebních postupů. Mohou se vyskytnout problémy s nedostatkem stavebních materiálů, a to včetně běžných, jako je beton,“ poznamenal Štěpán Kochánek. Předseda představenstva a generální ředitel ÚJV Řež Martin Ruščák se zaměřil na roli ÚJV Řež a Skupiny ÚJV při realizaci projektu SMR. „ÚJV Řež má bohaté zkušenosti v oblasti aplikovaného výzkumu, zkušených odborníků a špičkového technologického pracoviště i v evropském kontextu. Věnuje se analýzám jaderné bezpečnosti a spolehlivosti, podpoře provozu jaderných i klasických energetických zdrojů, vodíkovým technologiím a radiofarmakům,“ řekl Martin Ruščák. Kompetence ÚJV Řež pokrývají celý životní cyklus jaderných elektráren. ÚJV Řež bude strategickým partnerem investora a spolutvůrcem technologie při rozvoji a výstavbě SMR. Probíhají předběžné studie proveditelnosti, předběžně bylo vybráno 5 nejaderných lokalit pro přípravu a výstavbu SMR. „Česko má obrovskou výhodu. Má rozvinuté základní pilíře, jako je silný provozovatel, silný dozor, silný průmysl, rozvinuté vysoké školství, vývoj a výzkum. K tomu patří obrovská veřejná podpora jaderné energetiky v ČR. To je zásadní výhoda oproti jiným zemím, kde se teprve s jadernou energetikou začíná,“ uzavřel Martin Ruščák. Konkrétně ÚJV Řež má významné zkušenosti s designem a inženýringem z Dukovan a Temelína, také v oblasti výzkumu paliva integruje různé obory dohromady.

