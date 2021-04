Temelín vyvezl z reaktoru I. bloku jaderné palivo

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Palivové soubory, které se už nevrací do reaktoru, zůstávají asi deset let ve skladovacím bazénu vedle reaktoru. Pak je technici převezou do skladu použitého paliva, který je od roku 2010 v v areálu elektrárny. Tam může toto palivo být až 60 let.