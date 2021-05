Temelín zavezl palivo do reaktoru prvního bloku

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | centralniak / Flickr Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby.

Energetici v jaderné elektrárně Temelín zavezli palivo do reaktoru prvního bloku, který je plánovaně odstavený. Zavážení skončilo dnes. Odstávka prvního bloku je v závěrečné třetině, energetici teď připravují zpětnou montáž reaktoru. Další výměna paliva, tentokrát druhého bloku, čeká Temelín při odstávce, jež začne v červenci, řekl temelínský mluvčí Marek Sviták.

Do reaktoru I. bloku dali energetici 163 palivových souborů. Zabralo jim to necelé čtyři dny. Palivo se zaváželo pod vodou, dálkově ovládaný stroj umísťoval palivové soubory na přesně určené pozice. Energetici tak zajistí rovnoměrný vývin tepla a omezí vliv neutronů na reaktorovou nádobu. Čtvrtina paliva je nová, to nejstarší bude v reaktoru už čtvrtým rokem.

Při přesunu paliva z bazénu do reaktoru ujel zavážecí stroj asi pět kilometrů. "Jeho maximální rychlost dosahovala necelých 30 centimetrů za vteřinu, při zavážení se ale liší," uvedl ředitel elektrárny Jan Kruml. Jak dodal, samotný palivový soubor se na pozici v reaktoru zasouvá rychlostí tři centimetry za vteřinu.

Pohyb paliva sleduje obsluha stroje pomocí kamery. Další kamera přenáší dění i do Vídně, kde sídlí Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Bezpečnostní kontroly dělá i český jaderný dozor.

Přibližně dvouměsíční odstávka prvního temelínského bloku začala 26. března. Energetici při ní vymění asi čtvrtinu paliva.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,75 terawatthodiny (TWh), letos od začátku roku 5,5 TWh.

