Těžba kůrovcového dřeva tři dny v týdnu zavře cesty u Černého a Čertova jezera

Vždy na tři dny v týdnu se na Šumavě kvůli nutné těžbě kůrovcem napadeného dřeva uzavřou pro turisty cesty a porosty u Černého a Čertova jezera u Železné Rudy. Na podnět Lesů ČR, které v tamních lesích hospodaří, zakázal klatovský městský úřad vstup do lesů a porostů ode dneška do 30. září, vždy od pondělí do středy. Od čtvrtka do neděle se turisté k jezerům dostanou, s výjimkou úseku Rozvodské cesty, který bude uzavřený po celou dobu, informovala dnes ČTK mluvčí Lesů ČTK Eva Jouklová.

"Kůrovec se letos rojí podruhé a horké letní počasí beze srážek mu svědčí, takže napadené stromy v porostech i podél cest vyhledáváme, hned zpracováváme a odvážíme. V místě máme šest harvestorů a vyvážecích souprav, šest lesnických traktorů a na Rozvodské cestě lesní lanovku, kterou trvale využíváme. Riziko úrazu nebo střetu cyklistů s technikou je opravdu velké,“ popsal důvody opatření lesní správce ze Železné Rudy Petr Najman.

Aby turisté nepřišli v sezoně o přístup do atraktivních a oblíbených lokalit zcela, lesníci se podle něj přizpůsobí a na čtyři dny v týdnu se s těžbou stáhnou jen do porostů, nebudou těžit dřevo u cest.

Práce potrvají do konce září. Uzavírky se týkají několika kilometrů cest na žluté turistické trase a na naučné stezce Sklářská. Zcela uzavřen bude po celou dobu úsek lesní cesty Rozvodská, od pondělí do středy lesní cesta K Černému jezeru, Spodní jezerní a Horní jezerní cesta a další turistické stezky. K Černému jezeru se lidé dostanou například od Hamrů přes Bílou strž.

