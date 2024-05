Transformace technologií bude moravskoslezský průmysl stát desítky miliard korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Třinecké železárny Nový portálový naběrač v plném provozu

Do transformace svých technologií, tak aby splňovaly limity dané Zelenou dohodou pro Evropu, Green Dealem, budou muset průmyslové firmy v Moravskoslezském kraji v příštích letech vložit až desítky miliard korun. Uvedli to účastníci diskuse, která proběhla tento týden na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava."Transformace se neobejde bez značných investičních prostředků. Pokud hovořím o značných investičních prostředcích, mám na mysli miliardy až desítky miliard korun, které bude muset společnost vynaložit v nejbližších letech do transformace našeho hutního průmyslu," řekl technický ředitel Třineckých železáren Henryk Huczala.

Zásadních změn dozná výroba oceli. "Hlavní změnou bude částečný přechod na výrobu v elektrických obloukových pecích. Zhruba do konce roku 2028 a začátku roku 2029 bychom chtěli už tuto nízkoemisní technologii využívat pro výrobu oceli v našem podniku," řekl Huczala. Bez pomoci státu a Evropské unie by se ale podle něj tento proces dal uskutečnit jen velice těžko.

"V naší firmě jsme vypracovali 38 dílčích projektů, které by měly vést k redukci emisí CO2 do roku 2030 o 20 procent. Ale zdaleka se ještě nedostáváme na úroveň uhlíkové neutrality, protože těžký průmysl z pohledu využívaných technologií a současného stavu těchto technologií neumožňuje dosáhnout stoprocentní uhlíkové neutrality," řekl Jakub Weimann, generální ředitel bohumínské společnosti Bonatrans Group, která vyrábí železniční kola.

Firma podle něj bude muset investovat během dvou až čtyř let řádově vysoké desítky až stovky milionů korun. "Nejzásadnější jsou pro nás projekty, které se přímo týkají spotřeby energie. Jedná se o výstavbu fotovoltaické elektrárny, potom je to rekuperace tepla, projekt v hodnotě stovek milionů korun, kde budeme rekuperovat teplo, které u nás máme v pecích, na využití pro výrobu tepelné energie a pro ohřev vody," řekl Weimann. Firma bude stavět i novou kogenerační jednotku pro výrobu tepla a elektrické energie.

