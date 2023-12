Tři exmoorští poníci se nově pasou v areálu bývalé střelnice v Krnově

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Michal Köpping / Česká krajina "Koně budou plnit funkci zahradníků. Mezi jejich potravou jsou totiž mimo jiné i invazivní a expanzivní druhy rostlin. V areálu tedy odvedou jakousi hrubou práci, která otevře cestu k zastavení degradace hodnotných společenstev a chráněných druhů, které se v této lokalitě nacházejí," řekl Dušan Martiník z oddělní komunálních služeb.

Na pastvinách v areálu bývalé vojenské střelnice v krnovské části Chomýž se nově pasou tři hřebci divokých koní druhu Exmoorský pony. Městu je bezplatně zapůjčila ochranářská společnost Česká krajina, která Krnovu už loni zapůjčila dva býky divokého tura. ČTK to dnes řekla mluvčí krnovské radnice Dita Círová. Cílem vzniku rezervace velkých kopytníků je to, aby zvířata spásáním ochránila vzácnou luční vegetaci, která se vyskytuje na asi 37 hektarech. Je to jedenácté takové území v Česku a druhé v Moravskoslezském kraji.

"Koně budou plnit funkci zahradníků. Mezi jejich potravou jsou totiž mimo jiné i invazivní a expanzivní druhy rostlin. V areálu tedy odvedou jakousi hrubou práci, která otevře cestu k zastavení degradace hodnotných společenstev a chráněných druhů, které se v této lokalitě nacházejí," řekl Dušan Martiník z oddělní komunálních služeb. Hřebci jsou podle něj nyní v aklimatizační ohradě, na společnou pastvinu se dostanou ještě během prosince.

Zvířata v ohradách s elektrickým ohradníkem jsou polodivoká, lidé je nekrmí, neodčervují ani jinak neléčí. "Od vlastníka máme zákaz je jakkoliv přikrmovat, a proto žádáme občany, aby je v žádném případě nelákali k sobě a nekrmili, může je to ohrozit na životě. V případě úhynu bychom museli Českou krajinu odškodnit. Hodnota zvířete v takovém případě je stanovena na 100.000 korun," řekl Martiník.

Doplněním stáda město dokončilo projekt, jehož součástí bylo vybudování pastevního areálu o rozloze 36,6 hektaru s třemi pastvinami a aklimatizační ohradou, výsadba dřevin, vytvoření dvanácti tůní pro obojživelníky a výsev kokrhele, který se používá na potlačení expanze třtiny. Práce vyšly na 5,2 milionu korun, desetiletá péče bude stát dalších 2,3 milionu. Na projekt město získalo evropskou dotaci 6,8 milionu korun.

Krnovská rezervace velkých kopytníků je jedna ze tří v republice, které vznikly díky místním samosprávám. "Pro města, obce, kraje i soukromé vlastníky pozemků je pastva velkých kopytníků nejlevnějším způsobem, jak pečovat o přírodně cenné pozemky," uvedl Dalibor Dostál ze společnosti Česká krajina.

Území bývalé vojenské střelnice 20 let podléhá jako významný krajinný prvek mimořádné ochraně, jejímž cílem je uchovat zdejší chráněné rostliny a živočichy. Dosud se o lokalitu starali dobrovolníci z několika organizací.

Před časem péči převzalo město. Vlivem náletů dřevin a křovin i rozmnožení třtiny křovištní se území postupně znehodnocovalo. A zhoršily se podmínky pro existenci významných druhů. Cílem projektu tak podle jeho autorů je obnovit vhodné podmínky pro život řady živočichů pastvou divokých koní a praturů, což je poslední šance pro záchranu rozsáhlého a dosud biologicky cenného území.

