Tripartita se dohodla na spolupráci při aktivitách k zastavení povolenek ETS 2

13.1.2026 12:40 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 2
Foto | Marcin Jozwiak / unsplash.com
Tripartita bude spolupracovat při českých aktivitách v EU k zastavení systému emisních povolenek ETS2. Vláda si proto od zaměstnavatelů i odborů vyžádala podklady o předpokládaných dopadech systému ETS2 na domácnosti i průmysl. Chce tím posílit své argumenty pro jednání v EU. Na tiskové konferenci po jednání tripartity to řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Tripartita včera probírala také situaci kolem návrhu státního rozpočtu nebo programové prohlášení vlády.
 
Systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě, současná vládní koalice ANO, SPD a Motoristů odmítla už v prosinci. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně oznámil, že navrhne konkrétní řešení na summitu Evropské rady 12. února. Specifikovat daná řešení nechtěl.

Tripartita se sešla poprvé v tomto volebním období. Jedním z hlavních ekonomických témat jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů byly emisní povolenky. "Sociální partneři vyjádřili své obavy z dopadů systému ETS 2 na domácnosti i konkurenceschopnost české ekonomiky. Vláda jejich obavy sdílí, nebudeme proto tento systém implementovat," řekl Juchelka.

Zástupci průmyslu i zaměstnanců by tak měli do konce ledna zpracovat pro vládu detailní podklady o dopadech systému emisních povolenek za jednotlivé obory, řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. "Chceme české vládě pomoci získat podporu v Evropské unii. EU se rozhodla darovat naše průmyslové kapacity do jiných světadílů, je to nebezpečné a destabilizující," podotkl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Kromě nového systému emisních povolenek ETS2 se tripartita věnovala i současnému systému emisních povolenek. Podle zástupců tripartity je potřeba přenastavit. "ETS1 je šlápnutí vedle, z povolenek se stal spekulativní nástroj," řekl Rafaj. Podle něj je současná cena povolenek výrazně nad původními odhady. Velmi negativní dopad povolenek je podle něj patrný v celém průmyslu.

Dalším tématem tripartity byl státní rozpočet na letošní rok. Babiš s Juchelkou podle Středuly přislíbili, že zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců obdrží kompletní dokumentaci rozpočtu. Podle Rafaje by finální návrh měl kabinet představit na přelomu ledna a února. "Je důležité, aby peníze šly na výzkum a inovace, dostavbu strategických projektů či další byznysové priority," dodal Rafaj.

Po skončení tripartitního zasedání má následovat vyjednávání vlády a odborářů o platech. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula ČTK řekl, že loňský požadavek odborů na navýšení trvá. Centrála prosazuje pro hůř odměňované profese zvýšení tarifů od ledna o devět procent a pro ostatní o šest procent. S minulým kabinetem se na tom nedohodla. Předchozí vláda pak schválila jen růst tarifů pro učitele či asistenty ve školství a pro bezpečnostní sbory, rozhodnutí o výdělcích ostatních nechala na své nástupce.

Online diskuse

Všechny komentáře (2)
Jan Šimůnek

13.1.2026 13:01
Opět něco jednoznačně pozitivního, co by za minulé vlády asi nebylo možné.
JS

Jiří Svoboda

13.1.2026 13:12
Mám obavu, že kapitánům EU bude moc těžké vysvětlit nesmyslnost a špatnou funkčnostsystém ETS. Je totiž věcné argumenty nezajímají a ze systému zjevně tyje spousta subjektů na ně napojených.
