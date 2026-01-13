Tripartita se dohodla na spolupráci při aktivitách k zastavení povolenek ETS 2
Tripartita se sešla poprvé v tomto volebním období. Jedním z hlavních ekonomických témat jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů byly emisní povolenky. "Sociální partneři vyjádřili své obavy z dopadů systému ETS 2 na domácnosti i konkurenceschopnost české ekonomiky. Vláda jejich obavy sdílí, nebudeme proto tento systém implementovat," řekl Juchelka.
Zástupci průmyslu i zaměstnanců by tak měli do konce ledna zpracovat pro vládu detailní podklady o dopadech systému emisních povolenek za jednotlivé obory, řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. "Chceme české vládě pomoci získat podporu v Evropské unii. EU se rozhodla darovat naše průmyslové kapacity do jiných světadílů, je to nebezpečné a destabilizující," podotkl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.
Kromě nového systému emisních povolenek ETS2 se tripartita věnovala i současnému systému emisních povolenek. Podle zástupců tripartity je potřeba přenastavit. "ETS1 je šlápnutí vedle, z povolenek se stal spekulativní nástroj," řekl Rafaj. Podle něj je současná cena povolenek výrazně nad původními odhady. Velmi negativní dopad povolenek je podle něj patrný v celém průmyslu.
Dalším tématem tripartity byl státní rozpočet na letošní rok. Babiš s Juchelkou podle Středuly přislíbili, že zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců obdrží kompletní dokumentaci rozpočtu. Podle Rafaje by finální návrh měl kabinet představit na přelomu ledna a února. "Je důležité, aby peníze šly na výzkum a inovace, dostavbu strategických projektů či další byznysové priority," dodal Rafaj.
Po skončení tripartitního zasedání má následovat vyjednávání vlády a odborářů o platech. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula ČTK řekl, že loňský požadavek odborů na navýšení trvá. Centrála prosazuje pro hůř odměňované profese zvýšení tarifů od ledna o devět procent a pro ostatní o šest procent. S minulým kabinetem se na tom nedohodla. Předchozí vláda pak schválila jen růst tarifů pro učitele či asistenty ve školství a pro bezpečnostní sbory, rozhodnutí o výdělcích ostatních nechala na své nástupce.
