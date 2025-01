Tučňáky a ploutvonožce na ostrově v Atlantiku ohrožuje blížící se obří ledovec

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Tučňáky a ploutvonožce na ostrově Jižní Georgie v jižním Atlantiku ohrožuje blížící se obrovský ledovec, píše server britského deníku The Times . Vědci se obávají, že by na ostrově mohl vyhubit celé kolonie zvířat.Ledovec s názvem A23a, který se původně oddělil od Antarktidy už v roce 1986, je největším na světě. Podle serveru je dvakrát tak velký jako Londýn, jeho tloušťka je 400 metrů a váží téměř bilion tun. Minulý měsíc se uvolnil z místa severně od britského souostroví Jižní Orkneje, kde se pomalu otáčel na místě od loňského jara.

Nyní ledovec pluje na sever směrem k Jižní Georgii, části britského zámořského území Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy. Jižní Georgie je útočištěm divokých zvířat a žijí zde desítky kolonií tučňáků oslích, žlutorohých a královských a miliony rypoušů sloních a lachtanů antarktických.

V minulosti už se stalo, že mláďata tučňáků a nejrůznějších ploutvonožců uhynula poté, co obrovské ledovce zablokovaly přístup dospělých jedinců na místa, kde krmili své mladé. Pokud ledovec A23a na místě uvízne, může zde zůstat celé roky a podstatně změnit i celý ekosystém, píší The Times.

"Ledovce jsou ze své podstaty nebezpečné. Byl bych neskutečně šťastný, kdyby se nám zcela vyhnul," řekl serveru BBC Simon Wallace, kapitán vládní lodi Pharos na Jižní Georgii.

V roce 2004 jiný obří ledovec známý jako A38 uvízl na kontinentálním šelfu severovýchodně od Jižní Georgie, která leží asi 1400 kilometrů jihovýchodně od Falklandských ostrovů. Tehdy se objevily zprávy o "bezpočtu mrtvých mláďat tučňáků a ploutvonožců" nalezených na místních plážích poté, co byly uzavřeny potravní trasy.

"V oblasti je momentálně léto, takže jsou zde mláďata, a dospělí jedinci musí do moře pro potravu," řekl The Times Andrew Meijers z polárního výzkumného institutu British Antarctic Survey. "Ledovec může buď zablokovat potravní oblasti nad kontinentálním šelfem, nebo donutit zvířata, aby se mu vyhýbala, což je stojí více energie - a to nevyhnutelně vede k většímu množství neúspěšných pokusů o odchov a větší úmrtnosti," dodal.

Podle něj však existuje možnost, že by se tající ledovec mohl rozpadnout. Ostatní ledovce v této oblasti se v minulosti také rozlomily, což by pro zvířata znamenalo mnohem menší potíže. Ledovec je v současné době 300 kilometrů od šelfu a asi 200 kilometrů od samotného ostrova. Podle Meijerse lze jen těžko odhadovat, kdy ho Západní příhon, největší mořský proud na světě, k ostrovu donese. Při současné rychlosti to ale odhaduje na dva až čtyři týdny. Je ale stále možné, že ledovec ostrov i celý šelf mine, uzavřel vědec.

Ledovce však mohou být i prospěšné. Přinášejí s sebou obrovské množství minerálů a živin, které hnojí plankton. To může podpořit potravní řetězec větších živočichů.

