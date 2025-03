Antarktida čelí rostoucímu přílivu turistů, kteří ohrožují její ekosystém

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Podle Mezinárodní asociace provozovatelů cest do Antarktidy (IAATO) navštívilo loni Antarktidu na 125 000 turistů, zatímco před dvaceti lety to bylo méně než 20 000 ročně.

Antarktida čelí v posledních letech bezprecedentnímu přílivu turistů, k němuž přispívají i sociální sítě, jako například populární aplikace pro krátká videa TikTok. Informoval o tom deník El País , podle něhož signatářské státy smlouvy o Antarktidě už zvažují zavedení návštěvnických kvót či jiných omezení cestovního ruchu na nejchladnějším kontinentu světa. Podle Mezinárodní asociace provozovatelů cest do Antarktidy (IAATO) navštívilo loni Antarktidu na 125 000 turistů, zatímco před dvaceti lety to bylo méně než 20 000 ročně.Takový dramatický nárůst vyvolává obavy o tamní křehké ekosystémy a mnozí volají pro větší regulaci cest turistů do této nedotčené divočiny. Loni se v Antarktidě dokonce objevilo i graffiti , a to na ostrově Deception Island. Právě ten patří k jednomu z míst, které turisté nejčastěji navštěvují. "Většina turistů přijíždí stále na stejná místa, která jsou tak v ohrožení," varoval španělský biolog Antonio Quesada.

Oblast, která byla dříve považovaná za hodně vzdálený ráj pro výzkumníky a dobrodruhy, je v posledních několika letech cílem návštěv širší veřejnosti, která tam hledá jedinečné zážitky. Na TikToku miliony lidí sledují videa, na nichž turisté v Antarktidě tančí mezi ledovci, ulamují si kusy ledu do koktejlů či se koupou v oblečkách připomínajících tučňáky.

Podle deníku El País je už v Antarktidě možné také běžet maraton, pádlovat na kánoi či za zhruba 50 000 eur (asi 1,25 milionu Kč) vystoupat na její nejvyšší vrchol. Na tomto nejchladnějším kontinentu se podle španělského deníku pořádají dokonce i erotické večírky.

Turistické výpravy na Antarktidu se pořádají během letní sezony, která je na jižní polokouli v době, kdy je na severní polokouli zima.

Oceánograf Antonio Tovar popsal deníku El País scénu z letošního 29. ledna, kdy jel k bývalé velrybářské stanici odebírat vzorky vody pro vědecké účely. Narazil tam na asi stovku lidí, kteří si natáčeli videa, jak se koupou v zátoce, kde je teplá voda díky fumarolám, jež jsou projevem vulkanické činnosti. Za turisty kotvila nizozemská výletní loď Hondius, popsal Tovar. Podle něj turisté ve velkém množství ničí ekosystém například používáním opalovacích krémů.

Do Antarktidy pořádá zájezdy s velkými výletními loděmi více zemí. Například americká cestovní kancelář Antarctica Cruises, se sídlem v Miami, prodává 18denní zájezd za 50 000 eur (asi 1,25 milionu Kč) s luxusní kajutou s minibarem a vlastním balkonkem, nebo za 10 000 eur (asi 250 000 Kč) se skromnějším ubytováním.

Její mluvčí Jon Parker ale tvrdí, že agentura dodržuje pravidla neorganizovat plavby do téže oblasti ve stejném čase, kdy jsou tam jiné výletní lodě, omezit počet turistů na jednom místě na maximálně sto lidí a mít alespoň jednoho průvodce na každých 20 turistů. Ty také žádá, aby se nepřibližovali k tučňákům, tuleňům či lachtanům na méně než pět metrů.

Podle smlouvy o Antarktidě, v platnosti od roku 1961, je celé území neutrálním a demilitarizovaným pásmem, které nepatří žádnému státu. Ke této smlouvě se dosud připojilo šest desítek zemí včetně Česka. To má v Antarktidě stanici pojmenovanou po zakladateli moderní genetiky a meteorologovi Johannu Gregoru Mendelovi, díky níž je ČR jedním ze států s hlasovacím právem v antarktickém smluvním systému.

