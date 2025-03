Copernicus: Rozsah mořského ledu je na rekordním minimu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Denní globální rozsah mořského ledu, který kombinuje rozsah mořského ledu v obou polárních oblastech, dosáhl na začátku února nového historického minima a po zbytek měsíce zůstal pod předchozím rekordem z února 2023.Arktický mořský led dosáhl v únoru nejnižší měsíční rozlohy, která je o 8 % nižší než průměr. Jedná se o třetí měsíc v řadě, kdy rozsah mořského ledu dosáhl rekordu pro příslušný měsíc. Nový rekordní únorový rekord pro Arktidu neznamená historické minimum. Arktický mořský led se v současné době blíží svému ročnímu maximu, které obvykle nastává v březnu.

Antarktický mořský led dosáhl v únoru čtvrtého nejnižšího měsíčního rozsahu, a to 26 % pod průměrem. Denní rozsah mořského ledu mohl ke konci měsíce dosáhnout svého ročního minima. Pokud by se to potvrdilo, jednalo by se o druhé nejnižší minimum v satelitních záznamech. Toto potvrzení bude možné až na začátku března.

Zdroj | C3S/ECMWF/EUMETSAT Denní globální rozsah mořského ledu od října 1978 do 3. března 2025. Rok 2025 je znázorněn tmavě modrou čarou, rok 2024 střední modrou čarou a rok 2023 světle modrou čarou. Zdroj dat: EUMETSAT OSI SAF Sea Ice Index v2.2.

Globální teploty v únoru 2025

Únor 2025 byl celosvětově třetím nejteplejším únorem v historii záznamů s průměrnou přízemní teplotou vzduchu ERA5 13,36 °C, což je o 0,63 °C více, než je únorový průměr z let 1991-2020, a jen o 0,03 °C více než čtvrtý nejteplejší únor roku 2020.

Únor 2025 byl o 1,59 °C vyšší než odhadovaný průměr z let 1850-1900, který se používá pro určení předindustriální úrovně, a byl 19. měsícem za posledních 20 měsíců*, kdy byla průměrná globální teplota vzduchu při povrchu země o více než 1,5 °C vyšší než předindustriální úroveň.

Globální průměrná teplota v boreální zimě 2025 (prosinec 2024 až únor 2025) byla druhá nejvyšší v historii záznamů, a to 0,71 °C nad průměrem z let 1991-2020 za tyto tři měsíce, což je o 0,05 °C méně než rekordní hodnota z boreální zimy 2024.

Dvanáctiměsíční období od března 2024 do února 2025 bylo o 0,71 °C vyšší než průměr let 1991-2020 a o 1,59 °C vyšší než předindustriální období.

"Únor 2025 pokračuje v sérii rekordních nebo téměř rekordních teplot pozorovaných v posledních dvou letech. Jedním z důsledků oteplování světa je tání mořského ledu a rekordně nebo téměř rekordně nízká pokrývka mořským ledem na obou pólech. Celosvětová plocha mořského ledu se posouvá na historické minimum," uvedla Samantha Burgessová, vedoucí strategického oddělení pro klima v ECMWF.

Zdroj | Copernicus Climate Change Service /ECMWF Měsíční globální anomálie přízemní teploty vzduchu (°C) ve srovnání s lety 1850-1900 od ledna 1940 do února 2025, vynesené v časové řadě pro každý rok. Rok 2025 je znázorněn tmavě červenou čarou, rok 2024 tmavě oranžovou čarou, 2023 žlutou čarou a rok 2016 světle oranžovou čarou. Všechny ostatní roky jsou znázorněny tenkými šedými čarami. Zdroj dat: MZe ČR, ERA5.

Evropa a další regiony

Průměrná teplota na evropské pevnině v únoru 2025 činila 0,44 °C, což je o 0,40 °C více než průměrná teplota v únoru v letech 1991-2020, čímž se únor dostal mimo 10 nejteplejších únorových měsíců v Evropě.

Nejvíce nadprůměrné teploty v Evropě byly v severní Fenoskandii, na Islandu a v Alpách. Ve východní Evropě byla zaznamenána rozsáhlá oblast záporných anomálií.

Mimo Evropu byly teploty nadprůměrné na velké části Arktidy. Nadprůměrné byly také v severním Chile a Argentině, v západní Austrálii a na jihozápadě Spojených států a v Mexiku.

Teploty byly v některých částech Spojených států a Kanady výrazně podprůměrné. K dalším oblastem s podprůměrnými teplotami patří oblasti přiléhající k Černému, Kaspickému a východnímu Středozemnímu moři a také rozsáhlá oblast ve východní Asii, která zahrnuje části jižního Ruska, Mongolska, Číny a Japonska.

Průměrná teplota na evropské pevnině v zimě 2025 (prosinec 2024 až únor 2025) byla s 1,46 °C nad průměrem let 1991-2020 druhou nejvyšší zaznamenanou teplotou pro toto období, což je výrazně méně než nejteplejší evropská zima v roce 2020 (2,84 °C).

Teplota povrchu moře

Průměrná teplota povrchu moře (SST) v únoru 2025 nad 60° j. š. - 60° s. š. byla 20,88 °C, což je druhá nejvyšší zaznamenaná hodnota pro tento měsíc, která je o 0,18 °C nižší než rekord z února 2024.

V mnoha oceánských pánvích a mořích zůstala teplota SST neobvykle vysoká, ačkoli rozsah těchto oblastí se ve srovnání s lednem snížil, zejména v Jižním oceánu a v jižním Atlantiku. V některých mořích, jako je Mexický záliv a Středozemní moře, byly naopak zaznamenány větší rekordní oblasti než v minulém měsíci.

Hydrologická upozornění

V únoru 2025 byly v Evropě zaznamenány převážně podprůměrné srážky, což se shodovalo s podprůměrnou povrchovou půdní vlhkostí ve velké části střední a východní Evropy, jihovýchodním Španělsku a Türkiye.

Island, Irsko, jih Spojeného království, část jižní Francie a střední Itálie byly nadprůměrně vlhké.

V únoru 2025 bylo na většině území Severní Ameriky, v jihozápadní a střední Asii, v nejvýchodnější Číně a na většině území Austrálie a Jižní Ameriky nadprůměrně sucho a v Argentině se vyskytly lesní požáry.

Nadprůměrně vlhké podmínky byly zaznamenány na východě a západě USA, na Aljašce a v některých částech Kanady a v oblastech Arabského poloostrova, středního Ruska a střední Asie. Jihovýchodní Afrikou a jižním Pacifikem prošlo několik cyklónů, které způsobily značné škody.

reklama