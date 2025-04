Společnost Colossal Biosciences oznámila, že vrátila k životu vyhynulé pravlky obrovské

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Americká společnost Colossal Biosciences dnes oznámila nový průlom ve své misi oživit vyhynulá zvířata. S pomocí genetické modifikace a DNA získané z prastarých fosilií se společnosti podařilo přivést na svět tři pravlky obrovské - druh, který zpopularizovala fantasy série Hra o trůny, ale na Zemi se nevyskytuje už více než 12 000 let. Informoval o tom zpravodajský server Bloomberg.Pravlci obrovští (latinsky, případně) obývali široký pás Ameriky, který se táhl od dnešní Venezuely až po Kanadu, napsal magazín Time . Podle odborníků se jednalo o nejstrašnější šelmy pravěku, které napadaly a zabíjely i mamuty.

Vědci ze společnosti Colossal Biosciences nyní využili genetické inženýrství a starobylou zachovalou DNA, rozluštili genom pravlka a přepsali genetický kód vlka obecného tak, aby mu odpovídal. Pak využili jako náhradní matky fenky domácích psů a během tří samostatných vrhů loni na podzim a letos v zimě přivedli na svět Romula, Rema a jejich sestru, dvouměsíční Khaleesi.

Časopis Time měl možnost se setkat s oběma samečky (Khaleesi nebyla vzhledem ke svému nízkému věku přítomna) letos v březnu na oploceném poli v americkém zařízení pro volně žijící zvířata pod podmínkou, že jejich umístění zůstane utajeno, aby byla zvířata chráněna před zvědavci.

Podle líčení magazínu dělají sněhobílí samečci Romulus a Remus všechno, co se od půlročních štěňat dá čekat - honí se, hrají si, šťouchají do sebe čenichy a hravě se koušou. Ale jedna věc je jiná - před lidmi jsou velmi ostražití, drží si od nich odstup, a to včetně svého ošetřovatele, který o ně od narození pečuje.

Už nyní jsou malí pravlci o 20-25 procent větší než jejich nejbližší žijící příbuzný, vlk obecný, uvedla společnost, kterou citoval zpravodajský server Bloomberg. Až plně dorostou, budou vážit odhadem 75 kilogramů.

Pravlk obrovský není jediným zvířetem, které chce společnost Colossal Biosciences, jež byla založena v roce 2021 a v současnosti zaměstnává 130 vědců, přivést zpět na Zemi. Na seznamu těch, které by rádi oživili, je také mamut srstnatý, dronte mauricijský - nelétavý pták známý také jako blboun nejapný nebo dodo - či vakovlk tasmánský.

Už v březnu společnost překvapila vědeckou komunitu zprávou, že zkopírovala DNA mamuta srstnatého a vytvořila "myš srstnatou" - chimérického tvora s dlouhou zlatou srstí a zrychleným metabolismem tuků mamuta.

reklama