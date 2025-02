V Dánsku objevili zkamenělinu zvratků, které před 66 miliony let vyvrhla ryba

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Na východě Dánska objevili kus zkamenělých zvratků z doby, kdy se po Zemi ještě proháněli dinosauři. Podle odborníků je zanechala ryba, která pozřela živočichy žijící na dně moře a nestravitelné části vyvrhla, napsala zahraniční média.Tamní nadšenec do paleontologie Peter Bennicke zkamenělinu našel na pobřežním útesu Stevns Klint, který je na seznamu UNESCO díky svým bohatým nalezištím zkamenělin. Bennicke podle BBC řekl , že narazil na neobvykle vypadající úlomky, z nichž se nakonec vyklubaly kousky mořského živočicha lilijice v kusu křídy.

Dán zkamenělinu odvezl do místního muzea, kde zjistili, že se zvratky skládají nejméně ze dvou různých druhů lilijic, upřesnil The Guardian. Muzeum také potvrdilo, že zkamenělinu lze datovat do konce období křídy před 66 miliony lety. Tedy do doby, kdy ještě žili dinosauři.

"Lilijice nejsou zvlášť výživnou stravou, protože se skládají převážně z vápenatých destiček, které drží pohromadě jen několik měkkých částí. A byl tu živočich, pravděpodobně nějaký druh ryby, který před 66 miliony lety pozřel lilijice žijící na dně moře a vyvrhnul části koster," řekl podle The Guardianu kurátor muzea a paleontolog Jesper Milan.

"Jde o skutečně neobvyklý nález, protože díky němu můžeme poznat pravěký potravní řetězec. Říká nám to, kdo žral před 66 miliony lety koho," řekl podle BBC kurátor.

