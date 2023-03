Tuleň Kašek ze zoo v Chomutově oslavil jubileum, ve 40 letech je nejstarší v Evropě

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | nutmeg66 / Flickr Ve volné přírodě se tuleni i další divoká zvířata většinou tak vysokého věku nedožívají. Důvodem je i pytláctví a predátoři.

Zoopark Chomutov oslavil 40. narozeniny tuleně kuželozubého. Jde o nejdéle žijícího samce v evropských chovech. Tulení dědeček Kašek si během dne v rámci komentovaného krmení pochutnal na svých oblíbených mořských sledích. Zatím se těší dobrému zdraví a nevyžaduje speciální péči, řekl vedoucí zoologie Miroslav Brtnický.

"Je vedena plemenná kniha nebo přehled o jedincích tuleňů kuželozubých v zoologických zahradách, případně jiných institucích. My víme, že v chovech není samec, který by byl tak starý jako je Kašek," uvedl zoolog. Chovatelé nicméně nevědí, kdy přesně se samec narodil. Odhadují to podle období, kdy mláďata tuleňů přicházejí na svět, tedy na přelomu zimy a jara. Kašek se narodil v Polsku, kde ho jako osiřelé mládě našli místní rybáři právě před 40 lety. Krátkou dobu strávil v záchranné stanici, poté našel domov v zoologické zahradě v Katovicích. Od svých 13 let žije v Chomutově. Je také otcem všech osmi mláďat odchovaných v zooparku.

Ve volné přírodě se tuleni i další divoká zvířata většinou tak vysokého věku nedožívají. Důvody jsou například pytláctví a predátoři. "V lidské péči se většina zvířat dožívá vyššího věku než v přírodě a to se týká i Kaška. Ale tím, že se dožil 40 let, je to ojedinělé nebo výjimečné v tom smyslu, že je nejstarší," podotkl Brtnický. "Dožívají se různého věku. Už jsou staří třeba kolem 30 let a pak už je to jen individuální věc," doplnil. Kašek kvůli svému pokročilému věku speciální péči nepotřebuje. Věk na něm není podle zoologa vidět. Stále má chuť k jídlu a podle ředitelky zooparku Věry Fryčové si rád přidá, což dává najevo plácáním. Během krmení je tak vždy hlavní hvězdou. Společnost mu dělají ještě dvě samice.

