https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/turecko-usporada-pristi-klimatickou-konferenci-osn-podeli-se-s-australii
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Turecko uspořádá příští klimatickou konferenci OSN, podělí se s Austrálií

22.11.2025 10:51 | BELÉM (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Klimatická konference OSN se příští rok uskuteční v Turecku. Austrálie ale bude předsedat vyjednáváním. Píší to agentury. Obě země měly zájem hostit klimatickou konferenci v příštím roce a dlouho nebyly schopné nalézt kompromis.
 
Turecko bude hostit klimatickou konferenci COP31 v letovisku Antalya od 9. do 20. listopadu. V organizaci však bude mít významnou roli i Austrálie. Ta bude mít jednoho místopředsedu, bude předsedat diplomatickým vyjednáváním a uspořádá na svém území jednání před samotným začátkem konference, která mají obvykle techničtější charakter.

Austrálie chtěla uspořádat klimatickou konferenci na svém území s tím, že by kladla důraz na situaci tichomořských států, které ohrožují změny klimatu a rostoucí hladina moří. Turecko to však odmítalo připustit, ačkoli podle agentury AFP měla Austrálie podporu většího množství států.

Každý rok hostí klimatickou konferenci jeden z pěti makroregionů. Ve skupině země rozhodují, jaký konkrétní stát akci uspořádá. Volbu pak ještě schvaluje plenární schůze, což se vnímá jako formalita. Austrálie a Turecko patří společně do skupiny Západní Evropa a další země. Pokud by se Canberra a Ankara nedohodly, hostilo by konferenci Německo, kde sídlí sekretariát Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC).

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
COP30 Belém Foto: Amazônia Real Flickr Jednání na COP30 v Brazílii pokračují i po jejím oficiálním konci COP30 Foto: Depositphotos Státy na COP30 odsuzují, že návrh na deklaraci se nezmiňuje o fosilních palivech COP30 Belém Foto: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima Flickr Požár na několik hodin přerušil jednání klimatické konference COP30 před jejím koncem

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist