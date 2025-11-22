Turecko uspořádá příští klimatickou konferenci OSN, podělí se s Austrálií
22.11.2025 10:51 | BELÉM (ČTK)
Austrálie chtěla uspořádat klimatickou konferenci na svém území s tím, že by kladla důraz na situaci tichomořských států, které ohrožují změny klimatu a rostoucí hladina moří. Turecko to však odmítalo připustit, ačkoli podle agentury AFP měla Austrálie podporu většího množství států.
Každý rok hostí klimatickou konferenci jeden z pěti makroregionů. Ve skupině země rozhodují, jaký konkrétní stát akci uspořádá. Volbu pak ještě schvaluje plenární schůze, což se vnímá jako formalita. Austrálie a Turecko patří společně do skupiny Západní Evropa a další země. Pokud by se Canberra a Ankara nedohodly, hostilo by konferenci Německo, kde sídlí sekretariát Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC).
