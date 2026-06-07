Turek zřejmě nebude prosazovat návrh na větší odstup větrníků od domů
Turkův návrh projednala vláda a byl konzultován se zástupci Evropské komise za účasti ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva průmyslu a obchodu. Komise podle Turka uvedla, že navrhované změny by mohly ztížit naplňování cílů při rozvoji obnovitelných zdrojů energie, ke kterým se Česko zavázalo.
Nadále tak zůstává v platnosti navrhovaná minimální vzdálenost větrných elektráren 500 metrů od obydlených oblastí. Turek uvedl, že samotné zařazení území do akcelerační zóny neznamená automatickou výstavbu. Zóny pouze vymezují místa, kde je možné projekty dále posuzovat a připravovat.
Akcelerační zóny musí stát vybrat do konce srpna, aby nepřišel o unijní podporu v rozsahu devíti miliard korun. V případě nesplnění závazku hrozí Česku sankce. Návrh na vymezení akceleračních zón aktuálně zahrnuje 94 míst.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v sobotu v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct uvedl, že vláda ze seznamu škrtne nejméně tři, o jejichž vyřazení požádala armáda. Další možné škrty by mohly vzejít při vypořádání skončeného připomínkového řízení.
Původní rozsah akceleračních oblastí současná vláda snížila z celkových 2685 kilometrů čtverečních na 474 kilometrů čtverečních. To je zhruba 0,6 procenta rozlohy České republiky. Vzhledem k unijním termínům má být podle Červeného legislativa hotova do konce srpna.
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