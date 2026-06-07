https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/turek-zrejme-nebude-prosazovat-navrh-na-vetsi-odstup-vetrniku-od-domu
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Turek zřejmě nebude prosazovat návrh na větší odstup větrníků od domů

7.6.2026 19:35 | PRAHA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Han Sun / IFC Infrastructure / Flickr.com
Pozměňovací návrh, který má zvýšit minimální vzdálenost větrných elektráren od obydlených oblastí z 500 na 900 metrů, nebude poslanec Filip Turek (za Motoristy) pravděpodobně dál prosazovat. Turek, který je zároveň vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, to dnes řekl na CNN Prima News. Uvedl, že Evropská komise vládu upozornila, že přijetí návrhu by mohlo ohrozit plnění závazků České republiky a zkomplikovat jí přístup k evropským penězům.
 
Pozměňovací návrh ke stavebnímu zákonu souvisí s přípravou takzvaných akceleračních zón, ve kterých mají být jednodušší povolovací procesy pro stavbu větrných a solárních elektráren. "Načetl jsem ho, ale nebudu se k němu pravděpodobně hlásit, protože Evropská komise vyloženě řekla: pokud návrh Filipa Turka bude v rámci stavebního zákona v České republice, tak my vám zablokujeme peníze," řekl Turek.

Turkův návrh projednala vláda a byl konzultován se zástupci Evropské komise za účasti ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva průmyslu a obchodu. Komise podle Turka uvedla, že navrhované změny by mohly ztížit naplňování cílů při rozvoji obnovitelných zdrojů energie, ke kterým se Česko zavázalo.

Nadále tak zůstává v platnosti navrhovaná minimální vzdálenost větrných elektráren 500 metrů od obydlených oblastí. Turek uvedl, že samotné zařazení území do akcelerační zóny neznamená automatickou výstavbu. Zóny pouze vymezují místa, kde je možné projekty dále posuzovat a připravovat.

Akcelerační zóny musí stát vybrat do konce srpna, aby nepřišel o unijní podporu v rozsahu devíti miliard korun. V případě nesplnění závazku hrozí Česku sankce. Návrh na vymezení akceleračních zón aktuálně zahrnuje 94 míst.

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v sobotu v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct uvedl, že vláda ze seznamu škrtne nejméně tři, o jejichž vyřazení požádala armáda. Další možné škrty by mohly vzejít při vypořádání skončeného připomínkového řízení.

Původní rozsah akceleračních oblastí současná vláda snížila z celkových 2685 kilometrů čtverečních na 474 kilometrů čtverečních. To je zhruba 0,6 procenta rozlohy České republiky. Vzhledem k unijním termínům má být podle Červeného legislativa hotova do konce srpna.

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