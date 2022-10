Týden tlustých medvědů má vítěze, aljašský obr váží 635 kilogramů

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Alexas_Fotos / Pixabay Ilustrační foto

The votes are in- you’ve decided to upgrade to fish class & fly w/ 747!



747 was deemed an order of magnitude more massive than 901, who experienced troubling tummy turbulence enroute. 901 made a strong start in her 1st #FatBearWeek appearance. Expect big things in the future! pic.twitter.com/i6IPy2ajEw — Katmai National Park (@KatmaiNPS) October 12, 2022

Aljašský Týden tlustých medvědů má po šestidenním klání vítěze. Soutěž opanoval 635 kilogramů vážící medvěd 747, který získal 68 105 hlasů. O tom, kdo bude prohlášen nejmohutnějším medvědem hnědým v aljašském národním parku Katmai, každoročně hlasují on-line lidé z celého světa. Děje se tak na podzim, kdy se dny krátí, padá listí a medvědi se snaží spořádat co nejvíce lososů, než se uloží k zimnímu spánku. Na druhém místě s 56 876 hlasy letos skončila medvědice 901.

"Nakonec 747 roztrhal lososy i konkurenci a získal svou druhou korunku jako šampion roku 2022," uvedl park na twitteru. Medvěd 747 se však málem nedostal do finále kvůli bezprecedentnímu případu podvodu při hlasování v semifinále. "Zdá se, že se někdo rozhodl spamovat anketu Týden tučných medvědů, ale naštěstí je pro nás snadné rozpoznat, které hlasy jsou podvodné," uvedl park v neděli.

Medvědi v parku Katmai, kde jich žijí asi 2200, patří k nejmohutnějším na světě, a to díky množství lososů, kteří se do tamních řek dostávají z Bristolského zálivu na jihozápadě Aljašky. Soutěž o nejvypasenějšího chlupáče se koná již osm let v řadě. Diváci z celého světa mají díky kamerám podél řeky možnost sledovat, jak se medvědi před hibernací ládují lososy.

THIS 747 IS CLEARED FOR LANDING. Introducing your 2022 👑 Fat Bear Week champion. pic.twitter.com/gVCzhYeX5n — explore.org (@exploreorg) October 12, 2022

Medvěd 747 v soutěži vyhrál již v roce 2020. V parku Katmai byl poprvé identifikován v roce 2004, tehdy byl ještě mladý a zkušeným rivalům v rybolovu nemohl konkurovat. S přibývajícím věkem se z něj ale stal úspěšný lovec. U řeky Brooks byl mezi koncem června a začátkem září k vidění téměř denně.

Clash of the Titans! It’s the 1-time, nearly 1-ton veteran victor 747 vs no-name to big-gains 901. Will you pick 747, the lard-layered Leviathan w/ powerful presence & scars to prove it? Or back the bunyanesque behemoth 901, w/ the bring-it-on bearitude & thicc tree trunk thighs? pic.twitter.com/zHy0Mm9QL2 — Katmai National Park (@KatmaiNPS) October 11, 2022

Stříbrná mladá medvědice 901 soutěž nikdy nevyhrála, ale její nabírání na váze bylo letos obzvlášť znatelné. Pracuje na zdokonalování svých rybářských schopností a je známá jako nekompromisní obránkyně svého teritoria. Možná bude mít v zimě první mláďata. Její letošní zmohutnění s tím podle odborníků může souviset.

