U břehů Itálie se objevil plejtvákovec šedý. Mělo se za to, že v Atlantiku už nežijí

V Itálii už týden vzbuzuje obrovské pozdvižení plejtvákovec šedý, který se objevil u tamního pobřeží. Kytovec, jehož domovem je Tichý oceán, se podle odborníků vrátil do Atlantiku poprvé po 300 letech. Ochránci přírody jej postupně pozorovali v Neapolském zálivu, u ostrova Ponza a naposledy poblíž Fiumicina nedalo Říma, napsala agentura DPA.

Plejtvákovci šedí dříve v Atlantiku žili, ale byli vyhubeni lovci a poslední tři staletí se podle vědců vyskytovali výhradně u pacifického pobřeží Severní Ameriky a u břehů severovýchodní Asie. Nyní se odborníci dohadují, jak se mladý jedinec do Středozemního moře, které je součástí Atlantiku, dostal a zda lze vzácný úkaz považovat za důkaz, že se tato velryba natrvalo vrací do Atlantického oceánu.

A young grey whale has been spotted for the first time off the coast of Italy.



It has prompted speculation that grey whales have returned 300 years after they were hunted to extinction in the neighbouring Atlantic Ocean https://t.co/QK7KH40gIx