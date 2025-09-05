U Dolní Rožínky pokračuje podnik Diamo v odstraňování úpravny uranové rudy
Kromě bouracích prací v chemické úpravně pracovníci zajišťují řadu jiných činností, starají se například o odkaliště a o provoz Podzemního výzkumného pracoviště (PVP) Bukov. V hloubce 550 metrů ho dala vyrazit Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) kvůli experimentům souvisejícím s plánovanou stavbou úložiště radioaktivních odpadů v Česku.
U Dolní Rožínky je poslední chemická úpravna uranové rudy v zemi. Práce na odstranění rozlehlého provozu začaly podle dřívějších údajů podniku předloni. "Bourání objektů provádíme vlastními kapacitami," uvedla Volfová. V areálu zůstane strojírenský provoz a moderní budova, v níž se čistí voda z odkaliště.
Důl Rožná byl v provozu nejdéle z uranových dolů ve střední Evropě, těžilo se tam 60 let. Má 24 pater, která zasahují až 1200 metrů pod povrch země. Nejnižší patra dolu nechává podnik poslední roky samovolně zaplavovat. Důlní voda už zasahuje 14. patro. Do úrovně 13. patra, kde se zaplavování zastaví, by měla vystoupat v prvním čtvrtletí příštího roku.
Do 12. patra je důl v provozu kvůli zajišťování chodu PVP Bukov. Ani stavby v bývalém důlním závodě firma neodstraňuje. Prostory sloužící Geamu pracovníci podniku stále využívají, uvedla mluvčí. Pracovníci odštěpného závodu Příbram se v této lokalitě kromě výše zmíněných činností zabývají také třeba strojírenskou výrobou, nákladní autodopravou, provádějí stavební, geologické a projekční práce, zajišťují provoz skládky, báňskou záchrannou službu a monitorují životní prostředí.
V ČR bylo několik úpraven uranové rudy. Chemická úpravna na Žďársku byla v provozu od roku 1968 do prvního čtvrtletí 2017. Těžba uranové rudy v tomto území začala v roce 1957, nejdřív se ale ruda vozila do jiných úpraven v ČR.
reklama