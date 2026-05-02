U Kryštofova údolí na Liberecku dnes hořelo zhruba 25 hektarů lesa
2.5.2026 19:01 (ČTK)
Ilustrační foto
Podle Hona hasiči zasahovali ve svažitém terénu a na místo byla povolána dronová skupina. Vrtulník k místu neletěl, stroje jsou využívané u jiných událostí. Hoří například les v národním parku České Švýcarsko, kde platí zvláštní stupeň poplachu, a hasiči tak mohou povolat jednotky odkudkoliv.
Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města vydat k suchu a nebezpečí požárů.
