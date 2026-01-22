https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-mostu-u-jablunkova-zacaly-pripravne-prace-pro-stavbu-ekoduktu-nad-silnici-i-68
U Mostů u Jablunkova začaly přípravné práce pro stavbu ekoduktu nad silnicí I/68

22.1.2026 11:23 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | ulleo / Pixabay
U Mostů u Jablunkova na Frýdecko-Místecku začaly přípravné práce pro stavbu nadchodu pro zvěř nad silnicí I/68. Doprava tam je zúžena do jednoho pruhu pro každý směr. Takzvaný ekodukt bude dlouhý zhruba 40 metrů, široký 69 až 85 metrů a bude přibližně pět metrů nad vozovkou. Do roku 2028 ho zhruba za 144,6 milionu korun postaví společnost Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu. ČTK to sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Mazal.
 
"V těchto dnech bez ohledu na nízké teploty probíhají demontáže svodidel včetně odstranění značek a veškerého vybavení komunikace, aby mohlo ještě během zimních měsíců nastat kácení dřevin ve vytyčeném prostoru staveniště. Obousměrná doprava zůstane zachována, ovšem vstříc bezpečnosti dělníků schválil správní úřad zúžení vozovky do jednoho pruhu pro každý směr (režim 1+1)," uvedl Mazal. Po vykácení dřevin začne samotná stavba.

Frekventovaná silnice I/68 je jedním z hlavních tahů na Slovensko a nadchod vznikne na dohled od slovenských hranic. Plocha jeho nosné konstrukce bude skoro 2900 metrů čtverečních. Kromě toho, že usnadní migraci zvířat, zvýší nadchod i bezpečnost provozu na silnici I/68. Podstatně totiž podle ŘSD sníží riziko střetů zvěře s projíždějícími vozidly.

"Zvířecí nadchod postavíme v trase migračního koridoru pro velké savce přes Jablunkovskou brázdu. Počítáme se začleněním objektu do zvlněného terénu a samozřejmostí jsou vegetační úpravy z geograficky původních dřevin, aby bylo docíleno maximálního efektu začlenění migrační trasy do okolí," uvedl Mazal. Součástí zakázky je i výstavba bariér, které budou zvěř chránit proti oslnění a hluku z dopravy.

Pod nadchodem bude silnice minimálně v noci osvětlena. "Předpokládá se i úprava stávajícího osvětlení silnice I/68 tak, aby byl minimalizován negativní dopad osvětlení na pohyb zvěře po samotném ekoduktu," uvedlo ŘSD.

