U Mostů u Jablunkova začaly přípravné práce pro stavbu ekoduktu nad silnicí I/68
Frekventovaná silnice I/68 je jedním z hlavních tahů na Slovensko a nadchod vznikne na dohled od slovenských hranic. Plocha jeho nosné konstrukce bude skoro 2900 metrů čtverečních. Kromě toho, že usnadní migraci zvířat, zvýší nadchod i bezpečnost provozu na silnici I/68. Podstatně totiž podle ŘSD sníží riziko střetů zvěře s projíždějícími vozidly.
"Zvířecí nadchod postavíme v trase migračního koridoru pro velké savce přes Jablunkovskou brázdu. Počítáme se začleněním objektu do zvlněného terénu a samozřejmostí jsou vegetační úpravy z geograficky původních dřevin, aby bylo docíleno maximálního efektu začlenění migrační trasy do okolí," uvedl Mazal. Součástí zakázky je i výstavba bariér, které budou zvěř chránit proti oslnění a hluku z dopravy.
Pod nadchodem bude silnice minimálně v noci osvětlena. "Předpokládá se i úprava stávajícího osvětlení silnice I/68 tak, aby byl minimalizován negativní dopad osvětlení na pohyb zvěře po samotném ekoduktu," uvedlo ŘSD.
