U obce Moraveč na Pelhřimovsku chce firma postavit větrník, s obcí dohodu nemá

24.4.2026 00:15 | MORAVEČ (ČTK)
Zdroj | Pxhere
U obce Moraveč na Pelhřimovsku nechává společnost EnVys u svého záměru na stavbu větrné elektrárny s celkovou výškou 200 metrů posoudit možné dopady na životní prostředí. Vyplývá to z informačního systému EIA. K záměru se mohou vyjádřit dotčené samosprávy, úřady i veřejnost. S obcí na tom firma dohodu nemá. Na dotaz ČTK to řekla starostka Eva Zadražilová (STAN).
 
Podle návrhu, který zveřejnilo ministerstvo pro místní rozvoj, by Moraveč s 200 obyvateli neměla spadat do akceleračních zón, v nichž by mělo být povolování větrných elektráren jednodušší.

O lokalitu u obce se zajímalo několik investorů. S některými vedení Moravče jednat nechtělo a se zbylými jednání ukončilo po loňské anketě k případné výstavbě větrných elektráren. "Bylo to těsně, ale bylo to proti," řekla starostka.

Podle zveřejněného záměru společnosti EnVys sídlící v Jihlavě by v nadmořské výšce okolo 630 metrů měla být postavená větrná elektrárna s instalovaným výkonem 4,5 megawattu. Po špičku lopatky bude vysoká 200 metrů. "Předkládaný záměr respektuje zákonná ochranná pásma," uvedla firma.

Na Vysočině je sedm větrných elektráren, poslední dvě byly postavené v roce 2009 u obce Věžnice na Havlíčkobrodsku. Investoři se poslední dobou zajímali o řadu míst. S některými obcemi kvůli tomu uzavřeli dohodu o spolupráci, jinde jejich snahy zastavila nesouhlasná místní referenda či ankety.

V nynějším návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny figuruje území několika desítek obcí Vysočiny. Mezi nimi je i Obrataň na Pelhřimovsku s 800 obyvateli. Zastupitelstvo tam už přijalo usnesení, že obec proti zařazení do těchto zón podá námitku. ČTK to řekl starosta Aleš Komárek (nestraník). Uvedl, že i tam se dřív objevovali zájemci o stavbu větrníků, ale obec s nimi jednat nechtěla.

Na současné řízení k budoucím akceleračním zónám upozornil i Kraj Vysočina. Na území tohoto kraje jsou navrhované jen pro větrné elektrárny, jinde v ČR i pro výrobu solární elektřiny. Krajský úřad vydá k navrženým 14 akceleračním oblastem na Vysočině stanoviska do 14. května. "Budou zohledňovat dotčené úseky životního prostředí – ochranu přírody, krajiny, lesa, zemědělského půdního fondu a vody. Zároveň se vyjádří i Rada Kraje Vysočina," stojí ve zprávě na krajském webu. Veřejné projednání návrhu pro obce a veřejnost bude 15. května v Praze, přístupné bude i on-line.

