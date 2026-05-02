https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/envys-bitva-o-vetrniky.proc-moravec-odmitla-elektrinu-zdarma-a-hlasovala-o-nerealnem-projektu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

EnVys: Bitva o větrníky. Proč Moraveč odmítla elektřinu zdarma a hlasovala o nereálném projektu?

2.5.2026 | EnVys |
Ilustrační snímek.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
V obci Moraveč na Pelhřimovsku graduje spor o výstavbu větrné elektrárny. Zatímco energetická společnost EnVys, kterou spoluvlastní desítky obcí po celém Česku, nabízí obyvatelům elektřinu prakticky zdarma, vedení obce veškerá jednání nečekaně utnulo. Místo toho uspořádalo anketu o konkurenčním záměru, který je podle expertů technicky neuskutečnitelný.
 

Tři roky práce skončily tichem

Spolupráce společnosti EnVys s Moravčí začala již v roce 2016, kdy firma pro obec zajišťovala správu energií a výběrová řízení na dodavatele. V roce 2023 pak EnVys představil koncept komunitní větrné elektrárny. Zastupitelstvo v čele se starostkou si však od počátku kladlo nekompromisní podmínky: odmítlo podepsat jakoukoli smlouvu o spolupráci, dokud nebude na metr přesně určen bod, kde bude turbína stát.

Investor tento požadavek přijal a během tří let zaplatil řadu nákladných odborných studií, aby vyhověl požadavkům přibližně dvaceti různých institucí. V únoru 2025 byl projekt představen zastupitelům za účasti nezávislé mediační agentury Participation Factory. Ačkoliv zastupitelé udělili záměru výborné hodnocení (známka 1,4) a většina jej verbálně podpořila, o čtrnáct dní později obec veškerou komunikaci bez vysvětlení ukončila.

Kontroverzní anketa a „dvojí metr“

Místo dalšího jednání se společností EnVys uspořádalo vedení obce anketu o záměru konkurenční firmy. Podle Ondřeje Doležala, člena představenstva EnVys, však šlo o hlasování o nerealizovatelném projektu.

● Nereálná výška: Anketa pracovala s elektrárnami vysokými přes 240 metrů, přestože Ministerstvo obrany v této lokalitě stanovilo limit maximálně 200 metrů.

● Chybějící studie: Zatímco po EnVysu obec vyžadovala detailní posudky, u konkurence podle zjištění firmy podobné garance proveditelnosti nikdo nepožadoval.

Nabídka přímo pro občany: Elektřina zdarma

Vzhledem k patové situaci se investor rozhodl obejít radnici a oslovit obyvatele napřímo. EnVys nyní nabízí domácnostem v Moravči benefity, které měly původně plynout do obecního rozpočtu:

● 3 MWh silové elektřiny ročně zcela ZDARMA pro každou domácnost s číslem popisným, která se do 15. května 2026 zaregistruje.

● Garantovaná cena 1 800 Kč/MWh pro zbylou spotřebu až do výše 15 MWh po celou dobu životnosti elektrárny.

● Jediný větrník: Projekt počítá s jedinou turbínou umístěnou 900 metrů od nejbližšího obydlí.

Zástupci EnVysu vyzývají obyvatele, aby „nepropásli šanci na energetickou soběstačnost“ a nenechali za sebe rozhodovat jiné v otázkách, které zásadně ovlivní jejich účty za energie. Společnost již odeslala záměr do zjišťovacího řízení EIA, čímž potvrdila, že má všechny klíčové studie (ornitologické, hlukové i dopravní) hotové.

„V médiích se začalo objevovat, že naše společnost nemá s obcí Moraveč uzavřenou smlouvu. Obec si ale nastavila podmínky, které byly splněny až odesláním zjišťovacího řízení,“ poukazuje na neočekávané zprávy člen představenstva Ondřej Doležal

reklama
 
EnVys

tisknout poslat
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist