EnVys: Bitva o větrníky. Proč Moraveč odmítla elektřinu zdarma a hlasovala o nereálném projektu?
Tři roky práce skončily tichem
Spolupráce společnosti EnVys s Moravčí začala již v roce 2016, kdy firma pro obec zajišťovala správu energií a výběrová řízení na dodavatele. V roce 2023 pak EnVys představil koncept komunitní větrné elektrárny. Zastupitelstvo v čele se starostkou si však od počátku kladlo nekompromisní podmínky: odmítlo podepsat jakoukoli smlouvu o spolupráci, dokud nebude na metr přesně určen bod, kde bude turbína stát.
Investor tento požadavek přijal a během tří let zaplatil řadu nákladných odborných studií, aby vyhověl požadavkům přibližně dvaceti různých institucí. V únoru 2025 byl projekt představen zastupitelům za účasti nezávislé mediační agentury Participation Factory. Ačkoliv zastupitelé udělili záměru výborné hodnocení (známka 1,4) a většina jej verbálně podpořila, o čtrnáct dní později obec veškerou komunikaci bez vysvětlení ukončila.
Kontroverzní anketa a „dvojí metr“
Místo dalšího jednání se společností EnVys uspořádalo vedení obce anketu o záměru konkurenční firmy. Podle Ondřeje Doležala, člena představenstva EnVys, však šlo o hlasování o nerealizovatelném projektu.
● Nereálná výška: Anketa pracovala s elektrárnami vysokými přes 240 metrů, přestože Ministerstvo obrany v této lokalitě stanovilo limit maximálně 200 metrů.
● Chybějící studie: Zatímco po EnVysu obec vyžadovala detailní posudky, u konkurence podle zjištění firmy podobné garance proveditelnosti nikdo nepožadoval.
Nabídka přímo pro občany: Elektřina zdarma
Vzhledem k patové situaci se investor rozhodl obejít radnici a oslovit obyvatele napřímo. EnVys nyní nabízí domácnostem v Moravči benefity, které měly původně plynout do obecního rozpočtu:
● 3 MWh silové elektřiny ročně zcela ZDARMA pro každou domácnost s číslem popisným, která se do 15. května 2026 zaregistruje.
● Garantovaná cena 1 800 Kč/MWh pro zbylou spotřebu až do výše 15 MWh po celou dobu životnosti elektrárny.
● Jediný větrník: Projekt počítá s jedinou turbínou umístěnou 900 metrů od nejbližšího obydlí.
Zástupci EnVysu vyzývají obyvatele, aby „nepropásli šanci na energetickou soběstačnost“ a nenechali za sebe rozhodovat jiné v otázkách, které zásadně ovlivní jejich účty za energie. Společnost již odeslala záměr do zjišťovacího řízení EIA, čímž potvrdila, že má všechny klíčové studie (ornitologické, hlukové i dopravní) hotové.
„V médiích se začalo objevovat, že naše společnost nemá s obcí Moraveč uzavřenou smlouvu. Obec si ale nastavila podmínky, které byly splněny až odesláním zjišťovacího řízení,“ poukazuje na neočekávané zprávy člen představenstva Ondřej Doležal
reklama