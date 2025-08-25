https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/u-orlicke-prehrady-dnes-pristroje-dvakrat-zaznamenaly-slabe-zemetreseni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
U Orlické přehrady dnes přístroje dvakrát zaznamenaly slabé zemětřesení

25.8.2025 20:40 (ČTK)
Záznam zemětřesení na seismografu
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Cico / Shutterstock
U Orlické přehrady zaznamenaly dnes přístroje dvě slabá zemětřesení. První mělo po poledni epicentrum u obce Klučenice na Příbramsku a podle předběžných údajů sílu 2,5 stupně. Odpoledne se objevily v oblasti o něco silnější otřesy kolem 2,6 stupně. Na facebooku to uvedl Ústav fyziky Země Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který se zabývá především monitorováním seismické aktivity. Požádal ty, kteří některý z dnešních otřesů pocítili, aby vyplnili dotazník na webu Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.
 

"V pondělí 25. srpna 2025 ve 12:51 středoevropského letního času zaregistrovaly seismické stanice zemětřesení s ohniskem nedaleko Klučenic u Orlické přehrady s magnitudem 2,5," informovali vědci. Později uvedli, že v 17:22 bylo na Orlíku další, ještě o trochu silnější zemětřesení. Údaje o dnešním jevu budou postupně upřesňovat.

Letos v dubnu zaznamenaly přístroje zemětřesení u obce Mirotice na Písecku. Mělo sílu 3,1 stupně v hloubce přibližně 23 až 24 kilometrů pod zemí. Lidé tehdy zaznamenali otřesy nejen v okolí epicentra, ale i na Příbramsku, Strakonicku a dalších oblastech v jižních a středních Čechách.

Česká republika vykazuje díky své geotektonické struktuře relativně slabou seizmickou aktivitu, která je omezena na obvodové části Českého masívu. Nejčastěji se otřesy půdy objevují na Chebsku a Sokolovsku a až na výjimky nepůsobí žádné škody. I ty nejsilnější mají obvykle magnitudo, kterým se označuje výchylka pohybu půdy při zemětřesení, do tří stupňů. Otřesy okolo dvou stupňů většinou lidé nezaregistrují, a pokud ano, tak spíše v noci, kdy je klid a ticho.

Nejsilnější zemětřesení se za poslední dekády vyskytlo na Chebsku v roce 1985 a mělo magnitudo 4,6.

