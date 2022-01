U pobřeží Peru kvůli cunami od Tongy vyteklo do moře na 6000 barelů ropy

Ropa, která v sobotu kvůli vlně cunami vytekla z cisterny lodi u peruánské metropole, se rozšířila už na pět desítek kilometrů pobřeží. Informoval o tom španělský deník El País s odvoláním na místní úřady. Podle nich vyteklo kvůli vlně způsobené výbuchem podmořské sopky v souostroví Tonga do moře na 6000 barelů ropy.

Ropa zničila řadu pláží a zabila desítky ptáků a dalších živočichů. Peruánská vláda žádá odškodnění od španělské ropné společnosti Repsol, do jejíž rafinérie se ropa vykládala. Vláda i ekologové viní firmu z pozdní a nedostatečné reakce. Společnost Repsol tvrdí, že od místních úřadů nebyla před vlnou cunami varována.

Do moře vytekla ropa, kterou vykládali z tankeru Mare Doricum plujícího pod italskou vlajkou do rafinérie La Pampilla u Limy. Po neštěstí peruánský regulační úřad Osinergmin v rafinérii dočasně zastavil provoz.

Oil spill in Peru caused by strong waves after Tonga eruption: Oil from a spill washes ashore in the Peruvian seaside city of Ventanilla, near the capital Lima. The leakage from a ship loading oil into Repsol's La Pampilla Refinery was caused by strong waves after the volcanic pic.twitter.com/BMqtdxaWc7